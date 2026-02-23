Colisão entre carro e carreta termina com três mortes no sudeste do Pará

Três pessoas, que ainda não tiveram a identidade confirmada, morreram em um sinistro de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (23/2) na PA-150, próximo de Jacundá, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o sinistro envolveu um carro, onde as vítimas estavam, e uma carreta. Até agora, as circunstâncias da batida são desconhecidas.

O caso aconteceu por volta das 10h30, sentido Goianésia do Pará. Com o impacto entre os automóveis, o carro foi completamente destruído. Segundo as autoridades, pelo menos quatro pessoas estavam no carro. Três delas morreram e a outra foi socorrida em estado grave para um hospital, cujo estado de saúde não foi comunicado.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e se deslocou ao local. Os agentes isolaram o local e comunicaram à Polícia Civil sobre o ocorrido, para a realização da investigação do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o sinistro e aguarda retorno.