Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Filhote de peixe-boi é resgatado após ser encontrado ferido na orla de Óbidos

Ação da Base Fluvial Integrada Candiru, com apoio da Semma, garantiu o salvamento do animal, espécie ameaçada de extinção, que passará por avaliação clínica

O Liberal
fonte

Filhote de peixe-boi é resgatado após ser encontrado ferido na orla de Óbidos. (Divulgação/ Ag. Pará)

Um filhote de peixe-boi foi resgatado na manhã desta quinta-feira (5) nas proximidades da orla do município de Óbidos, no oeste do Pará, após ser encontrado com ferimentos aparentes e em possível risco de morte. A ação foi realizada pela Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Diante da situação do animal, as equipes iniciaram imediatamente os procedimentos de resgate, priorizando a segurança do filhote e a preservação da espécie, considerada ameaçada de extinção. A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (Semma), que atuou de forma integrada nas etapas de captura, contenção e manejo, seguindo protocolos técnicos voltados à proteção da fauna.

Durante o resgate, foram empregadas técnicas específicas para reduzir o estresse do animal e evitar o agravamento dos ferimentos, garantindo sua integridade física. Após a conclusão do procedimento, o filhote de peixe-boi foi encaminhado à Semma, onde passará por avaliação clínica detalhada e receberá os cuidados necessários. A expectativa é de que, após o tratamento, o animal possa retornar ao seu habitat natural, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ambiental da região.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos de segurança e meio ambiente na proteção da biodiversidade amazônica, especialmente em áreas sensíveis como a Região de Integração Baixo Amazonas.

“Esse resgate, realizado pela Base Fluvial Integrada Candiru, demonstra a importância da atuação integrada do Estado na preservação das espécies aquáticas ameaçadas de extinção. A presença constante das nossas equipes nos rios da Amazônia fortalece não apenas a segurança pública, mas também a fiscalização ambiental e a proteção do patrimônio natural para as futuras gerações”, ressaltou o secretário.

A Base Fluvial Integrada Candiru desempenha papel estratégico na região, atuando no combate a ilícitos ambientais, na fiscalização de atividades fluviais e na proteção da fauna e flora amazônicas. O resgate do filhote de peixe-boi reforça o compromisso do governo do Estado com políticas públicas voltadas à conservação ambiental, ao desenvolvimento sustentável e à valorização da vida nos rios da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SISU

Pará preenche todas as vagas do Sisu 2026; Pedagogia da UFRA lidera concorrência

O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a 7,3 mil cursos distribuídos em 587 municípios

05.02.26 18h21

ACESSO

Aprender Conectado: Pará já tem mais de 2 mil escolas rurais conectadas à internet

Em todo o país, 13 mil escolas rurais já estão ligadas à internet de qualidade, por meio de fibra óptica ou de tecnologias complementares

05.02.26 17h32

PREVIDÊNCIA

INSS faz mutirão de perícias no Pará neste fim de semana com 640 vagas

Atendimento ocorre em cinco agências para segurados que tiveram perícias reagendadas após suspensão no fim de janeiro

05.02.26 17h13

DANÇA

Programa Corpo Saudável entra no ritmo do Carnaval com o ‘Carna Saudável’, em Castanhal

Evento deve reunir cerca de 600 participantes em uma grande aula coletiva de dança no Apeú

05.02.26 12h59

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis

A Universidade Federal Rural da Amazônia oferta 1.145 vagas para 43 cursos de graduação em seis campus. O período de inscrições vai até o dia 3 de março

02.02.26 22h34

PARÁ

Diretora vai à casa de aluna anunciar aprovação na UFPA: ‘Alô, alô, alô, papai! Alô, mamãe’

O momento foi compartilhado no TikTok por Lizandra Tuany, filha da diretora, e já possui mais de 1,4 milhões de visualizações

02.02.26 21h39

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

Vestsibular 2026

Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

30.01.26 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda