Filhote de peixe-boi é resgatado após ser encontrado ferido na orla de Óbidos

Um filhote de peixe-boi foi resgatado na manhã desta quinta-feira (5) nas proximidades da orla do município de Óbidos, no oeste do Pará, após ser encontrado com ferimentos aparentes e em possível risco de morte. A ação foi realizada pela Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Diante da situação do animal, as equipes iniciaram imediatamente os procedimentos de resgate, priorizando a segurança do filhote e a preservação da espécie, considerada ameaçada de extinção. A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (Semma), que atuou de forma integrada nas etapas de captura, contenção e manejo, seguindo protocolos técnicos voltados à proteção da fauna.

Durante o resgate, foram empregadas técnicas específicas para reduzir o estresse do animal e evitar o agravamento dos ferimentos, garantindo sua integridade física. Após a conclusão do procedimento, o filhote de peixe-boi foi encaminhado à Semma, onde passará por avaliação clínica detalhada e receberá os cuidados necessários. A expectativa é de que, após o tratamento, o animal possa retornar ao seu habitat natural, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ambiental da região.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos de segurança e meio ambiente na proteção da biodiversidade amazônica, especialmente em áreas sensíveis como a Região de Integração Baixo Amazonas.

“Esse resgate, realizado pela Base Fluvial Integrada Candiru, demonstra a importância da atuação integrada do Estado na preservação das espécies aquáticas ameaçadas de extinção. A presença constante das nossas equipes nos rios da Amazônia fortalece não apenas a segurança pública, mas também a fiscalização ambiental e a proteção do patrimônio natural para as futuras gerações”, ressaltou o secretário.

A Base Fluvial Integrada Candiru desempenha papel estratégico na região, atuando no combate a ilícitos ambientais, na fiscalização de atividades fluviais e na proteção da fauna e flora amazônicas. O resgate do filhote de peixe-boi reforça o compromisso do governo do Estado com políticas públicas voltadas à conservação ambiental, ao desenvolvimento sustentável e à valorização da vida nos rios da Amazônia.