O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará preenche todas as vagas do Sisu 2026; Pedagogia da UFRA lidera concorrência

O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a 7,3 mil cursos distribuídos em 587 municípios

O Liberal
fonte

Em todo o país, o Sisu 2026 aprovou 271.789 candidatos na chamada regular. (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

O Pará teve 2.490 candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, o que garantiu o preenchimento de 100% das 2,4 mil vagas ofertadas no estado. Os dados constam em levantamento divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, o estado registrou 81.302 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos. Entre as opções disponíveis, o curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), foi o mais concorrido, com 5.515 inscritos para apenas 20 vagas.

O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo MEC na quinta-feira, 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
A UFRA concentrou a maior parte dos cursos com alta demanda no estado, especialmente nas áreas de educação, tecnologia e ciências biológicas. Além de Pedagogia, também se destacaram Medicina Veterinária, Sistemas de Informação, Computação e Letras – Português.

Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), os cursos de Direito e Psicologia, ambos no campus de Marabá, também figuraram entre os dez mais disputados.
Do total de aprovados no estado, 209 candidatos ingressaram em cursos presenciais de licenciatura, que dão acesso ao programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa prevê um incentivo mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 liberados para saque imediato e R$ 350 depositados em forma de poupança, com retirada permitida após o ingresso do estudante como professor em uma rede pública de ensino.

Para participar do programa, é necessário ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Enem, além de ser aprovado no Sisu, efetuar a matrícula e realizar a inscrição no Pé-de-Meia Licenciaturas.
Panorama nacional
Em todo o país, o Sisu 2026 aprovou 271.789 candidatos na chamada regular. Desse total, 129.386 foram selecionados pela ampla concorrência, 124.064 por meio do sistema de cotas e 18.339 pelas ações afirmativas próprias das instituições.

Com isso, 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas. Esta edição foi a maior da história do programa em número de instituições participantes: 136 instituições públicas de educação superior.

O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a 7,3 mil cursos distribuídos em 587 municípios. O número de inscritos representa um crescimento de 39% em relação a 2025, quando o Sisu registrou pouco mais de 1,3 milhão de participantes.
Sobre o Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi instituído em 2010 e reúne vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção. A maioria das instituições participantes integra a rede federal de ensino, incluindo universidades e institutos federais.

