Programa Corpo Saudável entra no ritmo do Carnaval com o ‘Carna Saudável’, em Castanhal

O Programa Corpo Saudável entra oficialmente no clima de Carnaval com a realização do oitavo aulão temático “Carna Saudável”, que acontece na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, das 18h às 20h, no corredor da folia da Vila do Apeú, em Castanhal, no nordeste paraense.

A expectativa é reunir cerca de 600 pessoas em uma grande aula coletiva de dança, unindo animação, música e incentivo à prática de atividade física. Segundo o coordenador do projeto, Neto Dantas, mais de 500 alunos já confirmaram presença, representando os 23 polos do programa espalhados pelo município.

“Será uma ação de Carnaval do Programa Corpo Saudável, com um super aulão no Apeú. A previsão é reunir mais de 600 alunos no corredor da folia, em um verdadeiro grito de Carnaval aliado à vida saudável e à prática da atividade física. Teremos muita dança e, claro, um animado arrastão de Carnaval”, destacou o coordenador.

Sobre o programa

Com 18 anos de atuação, o Programa Corpo Saudável está consolidado como uma das principais iniciativas de promoção da saúde e qualidade de vida em Castanhal. De segunda a sexta-feira, no início da manhã e no final da tarde, a população encontra nas praças e ginásios públicos do município um convite permanente à adoção de hábitos saudáveis.

O programa oferece gratuitamente aulas de ginástica aeróbica e localizada, treino funcional, alongamento, corrida orientada e ritmos, distribuídas em 23 polos da cidade. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e inclui ainda avaliação física e acompanhamento nutricional.

De acordo com Neto Dantas, a procura pelo projeto cresce a cada ano, refletindo o interesse da população por um estilo de vida mais ativo. “O Corpo Saudável foi criado com base em estudos para proporcionar prática regular de exercícios, avaliação física e orientação profissional. Com isso, contribui para a prevenção de doenças, melhora dos aspectos físicos, emocionais e sociais, além de garantir lazer e diversão”, ressaltou.

Serviço

Evento: Carna Saudável – Aulão de Carnaval

Data: 11 de fevereiro

Horário: 18h às 20h

Local: Avenida Barão do Rio Branco, vila do Apeú

Inscrições: Gratuitas, em todos os polos do Projeto Corpo Saudável