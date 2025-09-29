‘Corpo Saudável’ celebra 18 anos promovendo saúde e bem-estar em castanhal

O Projeto Corpo Saudável chega aos 18 anos consolidado como uma das principais iniciativas de promoção da saúde e qualidade de vida em Castanhal. De segunda a sexta-feira, sempre no início da manhã e no final da tarde, a população encontra nas praças e ginásios públicos da cidade um verdadeiro convite à prática de exercícios. São oferecidas gratuitamente aulas de ginástica aeróbica e localizada, treino funcional, alongamento, corrida orientada e ritmos, em 23 polos distribuídos por diversos espaços do município. O programa, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), inclui ainda avaliação física e acompanhamento nutricional.

Praticar atividade física ao ar livre, como nas praças de Castanhal, traz benefícios que vão além da melhora do condicionamento físico. Respirar ar puro, sentir a luz natural e interagir com o ambiente urbano ajudam a reduzir o estresse, aumentar a disposição, fortalecer o sistema imunológico e melhorar o humor. Estudos apontam que a prática em espaços abertos também potencializa a sensação de bem-estar, favorecendo a socialização e o contato com a natureza, elementos que se somam aos ganhos de saúde para corpo e mente.

Segundo o coordenador Neto Dantas, a procura cresce ano após ano, refletindo o interesse dos castanhalenses por hábitos mais saudáveis. “O projeto foi criado com base em estudos para proporcionar prática regular de exercícios, avaliação física e orientação profissional. Com isso, ajuda na prevenção de doenças, na adoção de um estilo de vida ativo e na melhoria dos aspectos físicos, emocionais e sociais, além de garantir lazer e diversão”, destaca.

Para marcar a maioridade do projeto, a coordenação prepara um grande aulão coletivo em outubro, na Praça do Estrela, com muita dança, música e atividades abertas a toda a comunidade.

Além dos benefícios à saúde, o Corpo Saudável também se destaca pela capacidade de aproximar as pessoas. O médico Evaldo Azevedo, 82 anos, e a filha, Yveli Azevedo, 50, são exemplos desse espírito de convivência. Evaldo descobriu o projeto em 2022, durante caminhadas na Praça do Cristo, e logo convidou a filha para participar. “Eu comecei em janeiro de 2023, a convite do meu pai. O Corpo Saudável é algo único, que deveria ser replicado em outros municípios”, afirma Yveli.

Ela conta que a experiência vai muito além das atividades físicas. “Criamos vínculos de amizade. Formamos grupos, conversamos, comemoramos aniversários e até nos encontramos fora das aulas. Depois da pandemia, esse convívio social se tornou fundamental para combater a ansiedade, a depressão e o isolamento”, diz.

Pai e filha participam de aulas de circuito funcional, aeróbica, musculação, alongamento, ritmos e HIIT, aproveitando ao máximo a variedade de modalidades oferecidas.

Com 18 anos de história, o Corpo Saudável segue firme em seu propósito de democratizar o acesso ao exercício físico, fortalecendo não apenas o corpo, mas também os laços de amizade e o bem-estar coletivo.

Serviço:

Horários: nas praças do Cristo Redentor e do Estrela o projeto funciona às segundas, quartas e sextas, às 6h da manhã e às 18h.

Nos demais polos as aulas ocorrem de segunda a sexta, ás 17h.

Inscrição: para se inscrever basta ir direto no polo mais próximo e conversar com o professor.