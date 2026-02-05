Aprender Conectado: Pará já tem mais de 2 mil escolas rurais conectadas à internet

O Pará já conta com 2.097 escolas da zona rural conectadas à internet pelo projeto Aprender Conectado, segundo dados da iniciativa realizada pela Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace). Em todo o país, 13 mil escolas rurais já estão ligadas à internet de qualidade, por meio de fibra óptica ou de tecnologias complementares, como sistemas via satélite, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura mesmo em localidades remotas.

A Escola Municipal São Francisco, no Planalto Santareno, no município de Santarém, é uma das beneficiadas. Na unidade, os estudantes passaram a ter acesso a ferramentas digitais, plataformas de aprendizagem, aulas online e recursos pedagógicos interativos, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem.

De acordo com a coordenadora pedagógica Edioneide dos Santos, antes da internet do Aprender Conectado chegar, estudantes e professores viviam isolados, sem comunicação com o mundo. Uma realidade transformada após a chegada do projeto. “Estamos no Planalto Santareno, longe de tudo. Antes, faltavam materiais e a gente trabalhava só com pincel e quadro. Agora usamos audiovisual, pesquisa, recebemos equipamentos e novos programas. Isso transformou a aula: os professores estão mais criativos e os alunos, muito mais interessados”, comenta.

Para a diretora da Escola Municipal Nossa Senhora Assunção, Ester Judith, em Vila Franca, zona rural de Santarém, a conectividade transformou a rotina escolar no campo. A comunidade tem cerca de 300 habitantes, e a escola atende 25 alunos. “Hoje, os moradores têm acesso livre à internet e podem se comunicar com as famílias. Para os alunos, o aprendizado evoluiu: eles interagem mais, utilizam a internet para pesquisas escolares e desenvolveram habilidades no uso do computador”, explica.

Desenvolvimento local

Além disso, o fortalecimento das escolas rurais também tem impacto estratégico para o país. De acordo com o diretor-geral do projeto, Flávio Santos, a iniciativa tem contribuído para combater desigualdades regionais, reduzir a evasão escolar e a migração precoce. “Conectar as escolas rurais é garantir que o direito à educação chegue com equidade a todos os territórios, respeitando suas realidades e potencialidades. Mais do que uma ação educacional, o Aprender Conectado se consolida como uma política pública que promove a permanência das pessoas em seus territórios com mais dignidade e oportunidades”, conclui.