Pará

Diretora vai à casa de aluna anunciar aprovação na UFPA: ‘Alô, alô, alô, papai! Alô, mamãe’

O momento foi compartilhado no TikTok por Lizandra Tuany, filha da diretora, e já possui mais de 1,4 milhões de visualizações

Lívia Ximenes
A diretora de Jarina Serra deu a notícia pessoalmente após conferir listão de aprovados na UFPA (Reprodução / TikTok)

A diretora de uma escola pública de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó (Pará), foi até a casa de uma aluna anunciar a aprovação na Universidade Federal do Pará (UFPA). A estudante, visivelmente emocionada, vai ao encontro da diretora, que canta a famosa “Marcha do Vestibular”, de Pinduca. O momento foi publicado pela filha da diretora, Lizandra Tuany, em vídeo no TikTok.

Jarina Serra só soube da aprovação por meio da diretora, pois não possui celular ou acesso à internet em casa. A aluna conquistou vaga no curso de Letras - Língua Portuguesa na UFPA de Soure. “Não tem como não se emocionar! Eu tô genuinamente feliz por ela, ela merece muito”, escreveu Lizandra.

“Que a educação seja sempre transformadora”, desejou a filha da diretora. No TikTok, a publicação já possui mais de 250 mil curtidas e 1,4 milhões de visualizações. Internautas aproveitaram para parabenizar a caloura e a diretora.

