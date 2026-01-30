Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jogos Internos da UFPA abrem inscrições para quatro modalidades esportivas

JIFEF UFPA 2026 acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro, reúne esporte, cultura e integração universitária e oferece disputas individuais e em equipe

O Liberal

Estão abertas as inscrições para a IV edição dos Jogos Internos da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará (JIFEF UFPA), que serão realizados nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Ginásio da UFPA, em Belém. O evento reúne estudantes e a comunidade acadêmica em uma programação esportiva e cultural voltada à integração e à valorização do esporte universitário.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Bell Marques une esporte e folia com corrida matinal e apresentação no Vumbora ]]

image Portel entrega Centro Esportivo e caiaques para fomentar o esporte na cidade
Município comemorou 268 anos na última semana e celebrou com a entrega de espaços esportivos

Com o tema “O Esporte Move o Povo”, a edição de 2026 propõe discutir o esporte como prática coletiva e espaço de construção de vínculos e identidades. A expectativa da organização é mobilizar centenas de participantes ao longo dos dois dias de atividades.

Neste ano, o JIFEF contará com quatro modalidades, distribuídas entre provas individuais e esportes coletivos, nas categorias feminina e masculina. As disputas individuais incluem tênis de mesa e corrida, enquanto as modalidades coletivas serão voleibol e futsal. Além das competições, a programação prevê jogos e atividades culturais abertas ao público, reforçando o caráter inclusivo do evento.

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de fevereiro e podem ser realizadas por meio do perfil oficial do JIFEF no Instagram, onde também estão disponíveis os regulamentos das modalidades.

Serviço

  • JIFEF – Jogos Internos da Faculdade de Educação Física da UFPA
  • Data: 6 e 7 de fevereiro de 2026
  • Local: Ginásio da Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém
  • Inscrições: até 2 de fevereiro, pelo Instagram @jifefufpa
  • Patrocínio: Araí Cultura
  • Apoio: D-Force e Prefeitura de Belém
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda