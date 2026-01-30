Jogos Internos da UFPA abrem inscrições para quatro modalidades esportivas JIFEF UFPA 2026 acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro, reúne esporte, cultura e integração universitária e oferece disputas individuais e em equipe O Liberal 30.01.26 20h34 Estão abertas as inscrições para a IV edição dos Jogos Internos da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará (JIFEF UFPA), que serão realizados nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Ginásio da UFPA, em Belém. O evento reúne estudantes e a comunidade acadêmica em uma programação esportiva e cultural voltada à integração e à valorização do esporte universitário. VEJA MAIS [[(standard.Article) Bell Marques une esporte e folia com corrida matinal e apresentação no Vumbora ]] Portel entrega Centro Esportivo e caiaques para fomentar o esporte na cidade Município comemorou 268 anos na última semana e celebrou com a entrega de espaços esportivos Com o tema “O Esporte Move o Povo”, a edição de 2026 propõe discutir o esporte como prática coletiva e espaço de construção de vínculos e identidades. A expectativa da organização é mobilizar centenas de participantes ao longo dos dois dias de atividades. Neste ano, o JIFEF contará com quatro modalidades, distribuídas entre provas individuais e esportes coletivos, nas categorias feminina e masculina. As disputas individuais incluem tênis de mesa e corrida, enquanto as modalidades coletivas serão voleibol e futsal. Além das competições, a programação prevê jogos e atividades culturais abertas ao público, reforçando o caráter inclusivo do evento. As inscrições seguem abertas até o dia 2 de fevereiro e podem ser realizadas por meio do perfil oficial do JIFEF no Instagram, onde também estão disponíveis os regulamentos das modalidades. Serviço JIFEF – Jogos Internos da Faculdade de Educação Física da UFPA Data: 6 e 7 de fevereiro de 2026 Local: Ginásio da Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém Inscrições: até 2 de fevereiro, pelo Instagram @jifefufpa Patrocínio: Araí Cultura Apoio: D-Force e Prefeitura de Belém Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20