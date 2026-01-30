Jogos Internos da UFPA abrem inscrições para quatro modalidades esportivas

Estão abertas as inscrições para a IV edição dos Jogos Internos da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará (JIFEF UFPA), que serão realizados nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Ginásio da UFPA, em Belém. O evento reúne estudantes e a comunidade acadêmica em uma programação esportiva e cultural voltada à integração e à valorização do esporte universitário.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Bell Marques une esporte e folia com corrida matinal e apresentação no Vumbora ]]

Com o tema “O Esporte Move o Povo”, a edição de 2026 propõe discutir o esporte como prática coletiva e espaço de construção de vínculos e identidades. A expectativa da organização é mobilizar centenas de participantes ao longo dos dois dias de atividades.

Neste ano, o JIFEF contará com quatro modalidades, distribuídas entre provas individuais e esportes coletivos, nas categorias feminina e masculina. As disputas individuais incluem tênis de mesa e corrida, enquanto as modalidades coletivas serão voleibol e futsal. Além das competições, a programação prevê jogos e atividades culturais abertas ao público, reforçando o caráter inclusivo do evento.

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de fevereiro e podem ser realizadas por meio do perfil oficial do JIFEF no Instagram, onde também estão disponíveis os regulamentos das modalidades.

Serviço

JIFEF – Jogos Internos da Faculdade de Educação Física da UFPA

Data: 6 e 7 de fevereiro de 2026

Local: Ginásio da Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém

Inscrições: até 2 de fevereiro, pelo Instagram @jifefufpa

Patrocínio: Araí Cultura

Apoio: D-Force e Prefeitura de Belém