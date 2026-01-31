Capa Jornal Amazônia
Bell Marques une esporte e folia com corrida matinal e apresentação no Vumbora

Cantor promove a primeira edição da Corrida 100% Você no Portal da Amazônia, combinando esporte com apresentações musicais; e também lidera o bloco de pré-Carnaval no Circuito Mangueirão

Bruna Dias Merabet
fonte

Maratona de axé do Bell Marques em Belém começa com corrida matinal e termina no comando do Vumbora (Fabio Cunha)

Os mais de 40 anos de carreira de Bell Marques são brindados com muito axé e criatividade. Aos 73 anos, ele vem para Belém neste sábado (31) cumprir uma agenda intensa que contempla atividade física e shows. O ícone do axé baiano, ao lado de seus filhos, Rafa Marques e Pipo Marques, inicia a sua agenda do fim de semana correndo.

A "Corrida 100% Você" é realizada pela primeira vez em Belém, com um combo de sucesso: esporte, música e bem-estar. Com duas opções de percursos, 5 km e 10 km, o trio corre junto com o público. 

“O esporte sempre fez parte da vida da nossa família e da minha sobrevivência na estrada. O Carnaval exige muito do corpo e da voz, e a corrida me dá disciplina. Não é só físico, é mental também. Quando eu corro, eu organizo os pensamentos, respiro melhor, canto melhor. Levar esse projeto para Belém é dividir algo que me faz bem e mostrar que dá para cuidar do corpo mesmo com uma rotina puxada”, explica o cantor.

A corrida começa às 05h30 para PCD; às 05h40 para os 10 km (geral); e às 06h para os 5 km. A largada e a chegada serão no Portal da Amazônia. O kit para a prova dá direito ao acesso aos shows pós-corrida, que terão apresentações de Bell, Pipo e Rafa.

Movido pelo axé e pela agenda intensa de shows, o trio mantém uma rotina agitada além do palco. A performance impecável e a energia que eles têm nos shows são construídas diariamente com uma rotina saudável que possui atividade física, como citada, e alimentação personalizada. Esse combo permite que Bell consiga manter a agenda de corrida e show, além de apresentações com mais de seis horas em cima de um trio elétrico.

Vale destacar que Bell Marques realiza o percurso mais longo. Diariamente, ele corre 10 km como parte de sua rotina de exercícios.

Inclusive, a família vive um momento de êxtase: Bell Marques será avô pela terceira vez. Rafa e a influenciadora Pati Guerra anunciaram que estão à espera do primeiro filho. O cantor baiano se emocionou ao receber a notícia, que foi compartilhada nas redes sociais.

“Caramba... essa notícia chegou como um presente de Deus. O coração fica mole, não tem jeito. Ser avô é um novo capítulo da vida, cheio de amor e aprendizado. E se eu me imagino levando o neto ou a neta para o trio? Claro que sim! A música sempre fez parte da nossa família, então vai ser natural, assim como foi para Rafa e Pipo, que ainda na barriga de Aninha estavam lá no trio”, fala emocionado.

Com essa agenda intensa, a presença de Bell Marques em Belém não se resume ao que já foi citado. O cantor comanda, a partir das 19h, o bloco Vumbora Belém ao lado de Durval Lelys e Rafa & Pipo Marques. O evento leva o axé raiz para o Circuito Mangueirão, tornando-se tradição no pré-Carnaval de Belém.

“Belém é especial demais para mim. Eu tenho uma história longa com o Pará, com esse povo que canta tudo do começo ao fim. Estar no pré-Carnaval daí é como ligar o trio na tomada certa, rsrs! A energia de Belém é diferente, é verdadeira, e o legal é que o público paraense não vai só assistir ao show, ele participa, ele vive junto. Isso muda tudo”, antecipa Bell Marques.

Como ele mesmo citou, a relação com o público paraense iniciou há décadas e foi construída quando ele era vocalista do Chiclete com Banana (1980-2014). Com sua tradicional bandana e ecoando hits atemporais, Bell Marques é um dos maiores nomes na cena musical brasileira; isso pode ser comprovado com a presença de pessoas de diversas faixas etárias em seus shows. Bell Marques tem uma base de fãs multigeracional que atravessa gerações, conquistando em cada show desde os antigos "chicleteiros" até crianças e jovens.

“Isso é uma das coisas que mais gosto de ver nos shows: as famílias inteiras, ainda mais para mim, que valorizo demais a família. Ver pais que foram chicleteiros, que cresceram comigo, agora trazendo os filhos, é muito bacana. O segredo é respeitar a história, mas estar sempre em movimento. Eu nunca parei no tempo e minha conexão com Rafa e Pipo sempre foi importante neste aspecto; eles me mantiveram jovem, antenado, ligado em tudo. No show, trago os clássicos, claro, mas também renovo o repertório, a linguagem, o ritmo. A música tem que conversar com quem viveu os anos que passaram e com quem está chegando agora”, pontua o cantor.

Essa satisfação e gratidão mostram um legado musical sólido construído por Bell. Um dos pontos que merece destaque é que o artista foi personagem fundamental na transformação da estrutura dos blocos de Carnaval em Salvador e no Brasil; ele popularizou o conceito de blocos com abadás personalizados e elevou o Camaleão, um dos blocos mais cobiçados da folia, como referência para o período.

“Eu espero deixar um legado de alegria, de verdade e de amor pela música. Sempre fiz tudo com o coração e isso é o que quero que essa nova geração da família sinta. Ver Rafa e Pipo seguindo esse caminho me enche de orgulho, sim. Dá uma sensação de dever cumprido, mas também de continuidade e de ter preparado eles para qualquer caminho que eles queiram, seja na música, seja nos negócios ou em outros projetos”, finaliza.

Agende-se

  • Corrida 100% Você

Data: sábado, 31
Hora: 5h15
Local: Portal da Amazônia 

  • Vumbora Belém

Data: sábado, 31
Hora: 19
Local: estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão

 

 

