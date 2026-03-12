'Estado catatônico': motivo inusitado faz Morrissey cancelar mais um show

Morrissey cancelou o show que faria nesta quinta-feira, 12, em Valência, na Espanha, por um motivo bem inusitado.

Segundo comunicado publicado em seu site oficial, a apresentação "se tornou impossível devido à privação de sono" por causa de um festival regional.

De acordo com a equipe do artista, o ex-The Smiths chegou à cidade espanhola na noite de quarta-feira, 11, após dois dias viajando de carro. Hospedado em um hotel na região, ele não teria conseguido dormir por causa do barulho intenso do lado de fora.

Em uma mensagem publicada no site Morrissey Central, a equipe do cantor já havia alertado que a apresentação poderia não acontecer. A nota afirmava que "qualquer forma de sono ou descanso durante a noite foi impossível devido ao barulho do festival, música techno alta e anúncios em megafone" e que a situação teria deixado o cantor em "estado catatônico".

Histórico de cancelamentos

A data em Valência marca o sexto show cancelado pelo artista só em 2026. Antes disso, Morrissey suspendeu apresentações em São Petersburgo, Rancho Mirage, San Diego, St. Louis e Atlanta.

Nos últimos anos, Morrissey também cancelou alguns concertos no Brasil. Em 2024, suspendeu duas apresentações que faria no País, em São Paulo e Brasília, alegando exaustão física e necessidade de repouso médico.

Já em 2025, o artista voltou a cancelar sua passagem por aqui ao suspender o show marcado novamente em São Paulo, desta vez por "extremo esgotamento", após também cancelar outras datas da turnê pela América Latina.