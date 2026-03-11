Modelo curtida por Neymar posta cliques sensuais de chuteira e manda ‘indireta’ ao jogador

A modelo francesa Pauline Tantot voltou a movimentar as redes sociais na última terça-feira (10), poucos dias após ter uma foto curtida pelo jogador Neymar Jr. Em uma nova publicação no Instagram, ela compartilhou uma série de imagens nas quais aparece usando chuteiras nos pés, o que levou internautas a sugerirem que a postagem faria referência ao atleta.

Nas fotos, Pauline surge vestindo uma regata branca no estilo nadador e uma calcinha preta. “Já tenho a sua atenção?”, escreveu ela em inglês na legenda.

A postagem rapidamente recebeu comentários que mencionavam Neymar. “Curti essa foto antes do Neymar. Estou rápido”, escreveu um seguidor. "Está até com as cores do Santos”, em referência ao clube defendido pelo jogador.

Entre as mensagens, alguns usuários também lembraram que o atleta é casado com a influenciadora Bruna Biancardi, com quem têm duas filhas. “Neymar é casado, garota”, escreveu uma seguidora. Pauline respondeu diretamente: “Eu também”.

Entenda

A nova publicação ocorre após a repercussão de uma curtida deixada por Neymar em fotos da modelo no início da semana.

Nas imagens, Pauline aparece em diferentes poses, incluindo fotos de biquíni e topless, além de registros em que exibe a marquinha de bronzeado.

Após a polêmica, Neymar retirou a curtida e se manifestou publicamente nas redes sociais. “Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram)... Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso! Hoje em dia é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram (que, por incrível que pareça sirva para isso)”, escreveu o jogador.