Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Babu Santana revela interesse por Maxiane após sair do BBB 26: 'Fiquei enlouquecido'

Ator afirmou no Bate-Papo BBB que se arrependeu de dizer que não procurava relacionamento; sister reagiu com mensagem enigmática nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Babu Santana revela interesse por Maxiane após sair do BBB 26: 'Fiquei enlouquecido' (Divulgação/TV Globo)

Eliminado do BBB 26 com 68,62% da média dos votos no oitavo Paredão, na terça-feira (10), o ator Babu Santana comentou sobre sua vida sentimental logo após deixar o reality. Durante participação no programa Bate-Papo BBB, ele revelou que se interessou pela sister Maxiane, mesmo tendo dito anteriormente que não estava em busca de relacionamento dentro da casa.

Na conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ex-participante afirmou que se arrependeu da declaração feita no início do programa, quando disse que estava solteiro, mas não procurava alguém. Segundo Babu, o interesse surgiu depois de conhecer melhor a colega de confinamento.

VEJA MAIS

image BBB 26: Babu é eliminado em paredão com Milena e Chaiany; veja as porcentagens
Com a decisão do público, Babu encerrou a participação na edição, enquanto Chaiany e Milena seguiram na casa.

image BBB 26: Babu Santana faz revelação sobre amizade e contrato com Prior; entenda!
A assinatura teria ocorrido na época em que Felipe Prior já enfrentava diversos processos sobre crimes de estupro

Durante o bate-papo, o ator relembrou a própria fala no começo do reality e explicou que acabou mudando de opinião ao longo da convivência no programa. “Foi o que expliquei no começo: se eu trouxe muita complicação na edição do BBB 20, uma das complicações que eu tinha no BBB 26 era no campo sentimental. Eu falei ‘tô solteiro, mas não tô procurando’… e até brinquei no começo: ‘nossa, que arrependimento’”, disse.

Em seguida, ele revelou que se interessou por Maxiane ao longo da participação no reality. “Se for por essa polêmica, eu fiquei enlouquecido com a Maxi. Eu falei: ‘nossa, que mulher bonita da bexiga, velho’”, afirmou.

Maxiane reage com mensagem nas redes sociais

Poucas horas após a declaração de Babu, Maxiane publicou uma mensagem nas redes sociais que chamou atenção dos fãs do programa. Na manhã desta quarta-feira (11), a sister escreveu no X, antigo Twitter, uma frase considerada enigmática.

Sem mencionar diretamente o ator ou citar o episódio, ela comentou: “Acordei sem entender nada e continuo sem entender (risos)”, publicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

MAXIANE

BABU SANTANA
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Voz de Ney Matogrosso embala espetáculo da Focus Cia de Dança que chega ao Theatro da Paz

Inédito em Belém, 'Entre a Pele e a Alma' tem inspiração em obra de Hieronymus Bosch e trilha criada especialmente para a montagem

11.03.26 8h00

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

FORA!

BBB 26: Babu é eliminado em paredão com Milena e Chaiany; veja as porcentagens

Com a decisão do público, Babu encerrou a participação na edição, enquanto Chaiany e Milena seguiram na casa.

10.03.26 23h27

CARNAVAL 2026

Carnaval de Belém 2026: veja a classificação completa e as notas das Escolas de Samba

A Associação Carnavalesca Bole-Bole venceu neste ano, conforme apuração realizada nessa terça-feira (3)

03.03.26 21h35

FAMOSOS

Yuri Lima admite sentir ciúmes de Iza: ‘É a mulher que mais amei’

O jogador do Esporte Clube Primavera comentou sobre o novo relacionamento da cantora, com o ator João Vitor Silva

10.03.26 20h11

BBBêbadas

BBB 26: Milena e Chaiany bebem demais em evento e causam polêmicas na casa; veja

Vômitos e estalecadas nas sisters marcaram a tarde desta terça-feira (10) no Big Brother Brasil

10.03.26 19h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda