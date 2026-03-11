Babu Santana revela interesse por Maxiane após sair do BBB 26: 'Fiquei enlouquecido'

Eliminado do BBB 26 com 68,62% da média dos votos no oitavo Paredão, na terça-feira (10), o ator Babu Santana comentou sobre sua vida sentimental logo após deixar o reality. Durante participação no programa Bate-Papo BBB, ele revelou que se interessou pela sister Maxiane, mesmo tendo dito anteriormente que não estava em busca de relacionamento dentro da casa.

Na conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ex-participante afirmou que se arrependeu da declaração feita no início do programa, quando disse que estava solteiro, mas não procurava alguém. Segundo Babu, o interesse surgiu depois de conhecer melhor a colega de confinamento.

Durante o bate-papo, o ator relembrou a própria fala no começo do reality e explicou que acabou mudando de opinião ao longo da convivência no programa. “Foi o que expliquei no começo: se eu trouxe muita complicação na edição do BBB 20, uma das complicações que eu tinha no BBB 26 era no campo sentimental. Eu falei ‘tô solteiro, mas não tô procurando’… e até brinquei no começo: ‘nossa, que arrependimento’”, disse.

Em seguida, ele revelou que se interessou por Maxiane ao longo da participação no reality. “Se for por essa polêmica, eu fiquei enlouquecido com a Maxi. Eu falei: ‘nossa, que mulher bonita da bexiga, velho’”, afirmou.

Maxiane reage com mensagem nas redes sociais

Poucas horas após a declaração de Babu, Maxiane publicou uma mensagem nas redes sociais que chamou atenção dos fãs do programa. Na manhã desta quarta-feira (11), a sister escreveu no X, antigo Twitter, uma frase considerada enigmática.

Sem mencionar diretamente o ator ou citar o episódio, ela comentou: “Acordei sem entender nada e continuo sem entender (risos)”, publicou.