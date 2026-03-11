MAZ Música celebra cultura Hip Hop com batalhas de rima, shows e oficinas em Belém
Evento ocorre no Complexo Porto Futuro enquanto o Museu das Amazônias passa por troca de exposições
O Hip Hop será o ritmo homenageado na edição de março do MAZ Música, projeto cultural do Museu das Amazônias. Batalhas de rima, shows e atividades formativas marcam a programação desta sexta-feira (13), no Complexo Porto Futuro, em Belém. O evento tem entrada gratuita e reúne diferentes expressões da cultura urbana produzida na Amazônia.
A iniciativa leva programação cultural e educativa para diferentes espaços do complexo enquanto o museu permanece com a visitação temporariamente suspensa para a troca de exposições. Nesse período, as atividades do MAZ Música seguem abertas ao público, ocupando áreas externas.
Programação
Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas e rodas de conversa voltadas às linguagens do Hip Hop. Pela manhã, às 10h, ocorre a oficina “Graffiti para iniciantes”, conduzida pelo artista Santo, na Caixa Cultural. A atividade apresenta a história do graffiti e propõe experimentações com técnicas de desenho em spray.
Já à tarde, às 15h, o teatro da Caixa Cultural recebe o debate “Hip Hop como museologia para pensar novas Amazônias”, que reúne Mina Ribeirinha, Pelé do Manifesto, Shaira Manajosy e Rafael Diogo dos Santos, do Museu do Hip Hop. A conversa aborda o movimento como memória viva da cidade e ferramenta de identidade e resistência nas periferias.
Na sequência, às 16h30, também na Caixa Cultural, o público poderá participar da oficina de dança “Cultura do Hip-Hop através do Break Dance”, com o bboy Mael Rodrigues, que iniciou sua trajetória em projetos sociais na capital paraense e hoje representa o Pará em competições e apresentações no Brasil e no exterior.
Batalha de São Brás
À noite, a partir das 18h, a área externa do Museu das Amazônias se transforma em palco para a celebração da cena urbana paraense. A programação inclui apresentação da Batalha de São Brás e pocket shows de Bruna BG e Moraes MV convida Maverick, com participação da DJ Matemba.
Segundo Gabrielle Martins, coordenadora de programação do museu, a proposta do evento é destacar o movimento como expressão cultural e social da região.
“Celebrar o Hip Hop amazônico no MAZ Música é reconhecer uma cultura viva que nasce nas ruas, nos bairros e nas experiências de quem vive a Amazônia Urbana. A cultura Hip Hop é uma forma de expressão que fala de direito à cidade, identidade e realidade. O encontro no MAZ é um convite para ouvir essas vozes e entender como esse movimento também constrói novas maneiras de pensar a Amazônia contemporânea”, destaca.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
- 10h | Oficina: Graffiti para iniciantes
Artista: Santo
Local: CAIXA Cultural
- 15h | Mesa: Hip Hop como museologia para pensar novas Amazônias
Convidados: Mina Ribeirinha, Pelé do Manifesto, Shaira Manajosy e Rafael Diogo dos Santos (Museu do Hip Hop)
Local: Teatro da CAIXA Cultural
- 16h30 | Oficina: Cultura do Hip-Hop através do Break Dance
Convidado: Bboy Mael Rodrigues
Local: Teatro da CAIXA Cultural
- 18h às 22h | MAZ Música – Batalha e Território: a cultura Hip Hop no cenário paraense
Convidados: Batalha de São Brás, Bruna BG, Moraes MV e DJ Matemba
Local: Área externa do Museu das Amazônias
