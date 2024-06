Rapper paraense lançará música que aborda relacionamento tóxico

Um rap que é baseado em uma história verdadeira de relacionamento tóxico. Essa é a premissa do single “Pane de Amor”, do Rapper paraense Patrick Andrade, mais conhecido como “PA Rapper”. A nova música de trabalho será lançada neste sábado (29), às 21h, e faz parte do álbum ONA (O Ninja Atemporal).

‘Pane de Amor’ foi gravada em parceria com o Rapper Shocko Baby e recebeu mixagem e masterização do estúdio Black Mamb4 Records. A canção estará em todas as plataformas de streaming de música e também em formato de videoclipe, no YouTube, uma produção que foi dirigida pelo próprio PA Rapper.

A música recebeu o feat do Rapper Shocko Baby (Foto: Jean Felipe)

Segundo o artista, a inspiração para a canção ocorreu logo após o fim de um relacionamento conturbado, que ele viveu.

“Foi um relacionamento tanto quanto tóxico, algumas coisas eu observava e não me dava conta de quanto estava dentro. Depois de um tempo eu cheguei à conclusão que eu estava vivendo um ciclo vicioso, que ia e voltava, parecia um jogo de barganha. A composição foi bem rápida, escrevi em uma noite, recebi o beat, o instrumental e tudo foi instantâneo”, explica o cantor.

Uma prévia da música já foi divulgada nas redes sociais do artista, onde alcançou mais de 13 mil visualizações.

A letra da música faz referências a relacionamento tóxicos e à dependência emocional causada por essas relações. A escolha desses temas tem o objetivo de fazer um alerta ao público do Rapper, que também pode passar pelos mesmos problemas que ele sofreu.

Já o beat de ‘Pane de Amor’ carrega uma atmosfera de suspense, trazendo ao ouvinte um ambiente de manipulação, com instrumentos que simulam jogos de trapaça. Os versos são provocadores e também fazem trocadilhos com humor ácido.

O videoclipe da música foi realizado em colaboração com Edson Silva, responsável pelas filmagens e edições. As gravações terão como cenário diversos pontos do município de Viseu, no Pará.

Pane do Amor integra o álbum ONA (O Ninja Atemporal), que terá 12 faixas e é o primeiro gravado em estúdio pelo artista. O Rapper considera estar vivendo um excelente momento da carreira.

“Eu to fazendo música desde 2020, mas foi em 2023 que as coisas começaram a dar certo, comecei a acertar algumas faixas e passei a ser notado na cena musical. Eu demorei a me dar conta, de que estava sendo reconhecido e com as parcerias até por artistas que eu sou fã, como o Pelé do Manifesto. Ter gravado uma faixa com ele é motivo de muito orgulho para mim”, ressalta PA.

O rapper acredita que, os artistas de Hip hop do Pará estão ganhando mais destaque na cena musical e que muitos talentos do gênero começam a receber a devida visibilidade.

“Eu sinto que os olhos de fora estão virados para os artistas daqui, só que sempre foi para o ritmo do tecnobrega, melody. Hoje estão começando a olhar os talentos de Hiphop e eu tento acompanhar todos os artistas que lançam músicas, pra ver o que a galera ta produzindo. As vezes falta pouco pra um artista paraense estourar e quando eles começam a enxergar que um mano de Belém consegue fazer uma música de qualidade, as coisas mudam. Tudo é questão de tempo e trabalho”, conclui PA Rapper.

O Rapper acredita que os artistas de Hip hop do Pará estão ganhando mais destaque na cena musical (Foto: Jean Felipe)

Serviço:

Lançamento da música e videoclipe “Pane de Amor”, de PA Rapper

Data: 29 de junho (sábado)

Onde: Disponível em todas as plataformas de streaming de música e YouTube