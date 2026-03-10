Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe abriram uma vaga para babá do filho caçula do casal, José Leonardo, com salário de R$ 18,5 mil. A contratação ocorre após a saída da antiga profissional responsável pelos cuidados do bebê, conhecida como “Tia Vil”, que deixou recentemente a função.

A família agora busca uma nova pessoa para integrar a equipe que auxilia no cuidado dos três filhos do casal. A oferta de emprego repercutiu entre internautas principalmente pelo valor da remuneração, considerado acima da média para o setor.

VEJA MAIS

Quais são os requisitos para a vaga de babá de Virginia e Zé Felipe?

Segundo as informações divulgadas, a vaga exige qualificação profissional e disponibilidade para acompanhar a rotina da família, que inclui viagens frequentes. Entre os principais requisitos para ocupar o cargo estão:

formação superior em Enfermagem ;

; experiência comprovada na área ;

; passaporte válido ;

; disponibilidade para viagens internacionais.

A exigência do passaporte está relacionada às viagens frequentes feitas pela influenciadora e pelo cantor, que costumam se deslocar para compromissos profissionais e pessoais fora do país.

Processo seletivo para nova babá já está em andamento

De acordo com as páginas que divulgaram a informação, o processo de seleção já estaria em andamento. A expectativa é que a escolha da nova profissional aconteça em breve para manter a organização da equipe de cuidados das crianças.

Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A influenciadora costuma compartilhar momentos da rotina familiar nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores. Atualmente, a estrutura de apoio da família conta com cerca de seis a sete babás, que se revezam nos cuidados com as crianças.