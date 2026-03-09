Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela que a filha sofreu abuso infantil: 'É muito difícil'

A cuidadora Vilmeci Passarinho, que é conhecida na internet por ser babá dos filhos de Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, revelou nas mídias sociais que a filha de apenas oito anos sofreu abuso infantil. Em um vídeo publicado na tarde desta segunda-feira (9) em seu perfil do Instagram, a babá disse que espera que a justiça dos homens seja feita e que decidiu expor o episódio como forma de conscientização do crime.

“Venho aqui como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha. Abuso infantil existe. E muitas vezes acontece dentro da própria família. Nesse momento meu foco é cuidar da minha menina e seguir em frente, acreditando que a justiça do homem será feita. A de Deus nunca falha”, explicou Vilmeci Passarinho sobre a denúncia que fez à justiça.

Denúncia de abuso infantil

Segundo Vilmeci Passarinho, falar sobre o crime é muito difícil e dolorido, mas era necessário para mostrar que as crianças merecem ser ouvidas e assistidas nesses casos. No momento, existe um processo em andamento que corre contra o abusador da filha da funcionária de Virginia.

Antes de ser questionada sobre quem poderia ter abusado de sua filha, a babá disse que o foco da mensagem não é a exposição, mas sim sobre conscientização de que as vozes de crianças importam. “E não é sobre exposição. É sobre responsabilidade e conscientização. Não posso citar nome, porque existe um processo em andamento. E espero que a Justiça cumpra seu papel, a de Deus eu confio. E essa nunca falha”, pontuou.

Nos comentários, muitas pessoas apoiaram e elogiaram a atitude de Vilmeci em denunciar o caso de abuso com a própria filha. "Eu sinto muito por tudo. Mas com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Deus as abençoe", desejou a mãe de Virginia Fonseca. 'Muito importante vc nos trazer essa pauta! Obrigada por compartilhar com a gente!", disse outra seguidora. "Forças, tia Vil!", escreveu um influenciador digital.

Fim do contrato com Virginia Fonseca

Ao final do mesmo vídeo, a babá também acabou revelando que encerrou o contrato profissional que tinha com a influenciadora Virginia Fonseca, o qual havia assinado há cerca de cinco anos para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Foram anos de zelo, carinho e muito amor. Um amor que eu dei com muita intensidade. Mas também recebi da mesma forma”, finalizou Vilmeci Passarinho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)