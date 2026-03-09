Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela que a filha sofreu abuso infantil: 'É muito difícil'

Vilmeci Passarinho disse que já existe um processo em andamento contra o abusador e que precisou expor o crime como forma de conscientização

Victoria Rodrigues
fonte

Vilmeci trabalha há quase cinco anos na casa de Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução/ Instagram | @vilmeci_lp)

A cuidadora Vilmeci Passarinho, que é conhecida na internet por ser babá dos filhos de Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, revelou nas mídias sociais que a filha de apenas oito anos sofreu abuso infantil. Em um vídeo publicado na tarde desta segunda-feira (9) em seu perfil do Instagram, a babá disse que espera que a justiça dos homens seja feita e que decidiu expor o episódio como forma de conscientização do crime.

“Venho aqui como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha. Abuso infantil existe. E muitas vezes acontece dentro da própria família. Nesse momento meu foco é cuidar da minha menina e seguir em frente, acreditando que a justiça do homem será feita. A de Deus nunca falha”, explicou Vilmeci Passarinho sobre a denúncia que fez à justiça.

VEJA MAIS

image Mãe de Virginia desmente que filha teria ido visitar terreiro antes do carnaval: 'Somente Deus'
Nas redes sociais, a maioria das pessoas não gostou da forma como Margareth Serrão abordou o assunto que envolve religião

image Virginia Fonseca recria look de Luma de Oliveira e usa coleira com nome de Vini Jr.
Influenciadora homenageia ícone do Carnaval ao repetir fantasia usada por Luma em 1998 e gera repercussão nas redes sociais

image Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí
A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

Denúncia de abuso infantil

Segundo Vilmeci Passarinho, falar sobre o crime é muito difícil e dolorido, mas era necessário para mostrar que as crianças merecem ser ouvidas e assistidas nesses casos. No momento, existe um processo em andamento que corre contra o abusador da filha da funcionária de Virginia.

Antes de ser questionada sobre quem poderia ter abusado de sua filha, a babá disse que o foco da mensagem não é a exposição, mas sim sobre conscientização de que as vozes de crianças importam. “E não é sobre exposição. É sobre responsabilidade e conscientização. Não posso citar nome, porque existe um processo em andamento. E espero que a Justiça cumpra seu papel, a de Deus eu confio. E essa nunca falha”, pontuou.

Nos comentários, muitas pessoas apoiaram e elogiaram a atitude de Vilmeci em denunciar o caso de abuso com a própria filha. "Eu sinto muito por tudo. Mas com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Deus as abençoe", desejou a mãe de Virginia Fonseca. 'Muito importante vc nos trazer essa pauta! Obrigada por compartilhar com a gente!", disse outra seguidora. "Forças, tia Vil!", escreveu um influenciador digital.

Fim do contrato com Virginia Fonseca

Ao final do mesmo vídeo, a babá também acabou revelando que encerrou o contrato profissional que tinha com a influenciadora Virginia Fonseca, o qual havia assinado há cerca de cinco anos para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Foram anos de zelo, carinho e muito amor. Um amor que eu dei com muita intensidade. Mas também recebi da mesma forma”, finalizou Vilmeci Passarinho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

babá

virginia fonseca

revelação

abuso sexual

justiça
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda