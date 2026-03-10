Capa Jornal Amazônia
Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

Estadão Conteúdo
fonte

Cantora Rihanna (Divulgação)

A mansão da cantora Rihanna em Beverly Hills, na região de Los Angeles (EUA), foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde do último domingo (8). A artista estava dentro da residência no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido.

Suspeita de atirar contra casa de Rihanna é presa nos EUA por tentativa de homicídio
O valor da fiança foi fixado em 10 mil dólares, cerca de R$ 52 mil.

Casa de Rihanna em Beverly Hills é alvo de tiros; mulher é detida
Cantora estava na residência no momento dos disparos e não ficou ferida; suspeita foi presa após deixar o local dirigindo um Tesla branco

De acordo com o Los Angeles Times, policiais foram acionados por volta das 13h21 (horário local) após relatos de tiros no bairro Beverly Hills Post Office, onde fica a propriedade da cantora. A investigação aponta que vários disparos foram feitos em direção à casa, e pelo menos um deles chegou a atravessar uma parede da mansão.

Segundo o jornal, o caso passou a ser investigado pela Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Veja tudo o que se sabe sobre o ataque:

Suspeita teria usado fuzil

As autoridades informaram que os disparos teriam sido feitos de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua, em frente ao portão da residência.

De acordo com o Los Angeles Times, a suspeita utilizou um fuzil do tipo AR-15, arma de alto calibre frequentemente associada a ataques armados nos Estados Unidos.

A comunicação por rádio da polícia indicou que cerca de 10 tiros foram disparados contra a propriedade. Marcas de bala foram encontradas no portão da casa e também em um trailer estacionado na entrada da mansão.

Após a abordagem, os policiais revistaram o veículo e encontraram um fuzil e sete cápsulas deflagradas.

"Quando os policiais pararam a suspeita e a colocaram sob custódia, eles revistaram o veículo e encontraram um fuzil e sete cápsulas", disse Armen Arias, porta-voz do LAPD, ao Los Angeles Times.

Entenda como ocorreu a perseguição:

Segundo a apuração do Los Angeles Times, a suspeita deixou o local logo após os disparos em um Tesla branco, seguindo em direção ao sul pela Coldwater Canyon Drive.

A polícia iniciou buscas pelo veículo e um helicóptero da corporação passou a acompanhar o carro.

Cerca de 30 minutos após a ligação para o 911, os agentes localizaram o Tesla em um estacionamento de um centro comercial no bairro Sherman Oaks, onde a motorista foi detida. A prisão ocorreu no local, ainda na tarde de domingo.

Quem é a mulher presa?

A suspeita foi identificada como Ivanna Ortiz, de 35 anos, moradora de Orlando, na Flórida. Ela foi presa e permanece detida com fiança fixada em 10,2 milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões).

De acordo com registros públicos citados pelo jornal, Ortiz possui antecedentes policiais em seu estado de origem. Entre os registros estão uma prisão por direção imprudente em 2021 e uma detenção em 2023 por suspeita de violência doméstica e agressão.

Os documentos também indicam que ela possuía licença profissional como fonoaudióloga.

Ainda segundo o jornal, não há indícios de ligação entre a suspeita e Rihanna ou com o rapper A$AP Rocky, parceiro da cantora.

Publicações nas redes sociais analisadas pelo Los Angeles Times mostram que Ortiz costumava postar vídeos cantando ou dançando e, em algumas ocasiões, mencionava celebridades. Em uma postagem feita semanas antes do ataque, ela chegou a marcar Rihanna em uma mensagem.

Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada pelas autoridades.

Rihanna estava em casa com a família

Uma fonte policial ouvida pelo Los Angeles Times afirmou que Rihanna estava dentro da residência no momento dos disparos.

A cantora vive na mansão de estilo colonial em Beverly Hills com A$AP Rocky e os três filhos do casal: RZA, nascido em maio de 2022, Riot, nascido em agosto de 2023 e Rocki, filha mais nova, nascida há poucos meses.

Não há confirmação sobre quantas pessoas estavam na casa no momento do ataque, mas nenhuma vítima foi registrada. Até agora, representantes da artista não comentaram publicamente o episódio.

Outro episódio de invasão ocorreu em 2018

Este não é o primeiro incidente envolvendo a casa da cantora. Em 2018, um homem invadiu outra residência de Rihanna, localizada em Hollywood Hills.

Na ocasião, o invasor Eduardo Leon pulou a cerca da propriedade e permaneceu cerca de 12 horas dentro do imóvel antes de ser encontrado por um assistente da cantora.

Segundo informações divulgadas à época pela Promotoria do Condado de Los Angeles, Rihanna não estava em casa naquele dia. Leon posteriormente se declarou culpado de perseguição (stalking) no caso.

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo 'Te Liga!' em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca 'Coração Ferido': saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca "Coração Ferido" (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

