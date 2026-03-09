Capa Jornal Amazônia
Suspeita de atirar contra casa de Rihanna é presa nos EUA por tentativa de homicídio

O valor da fiança foi fixado em 10 mil dólares, cerca de R$ 52 mil.

Estadão Conteúdo
fonte

Rihanna recebe cachê milionário por apresentação em casamento (Reprodução / Instagram)

Uma mulher acusada de atirar contra a casa da cantora Rihanna foi identificada e presa nos Estados Unidos sob suspeita de tentativa de homicídio. De acordo com a Entertainment Weekly, registros de prisão identificam que a detida é Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos.

O caso ocorreu no domingo, 8, quando vários disparos foram feitos em direção à residência da artista na região de Beverly Crest, Los Angeles, na cidade de Los Angeles. Segundo o Los Angeles Police Department (LAPD), os tiros foram direcionados ao portão da casa.

De acordo com as autoridades, o ataque aconteceu por volta das 13h20. Após os disparos, a suspeita foi detida. O valor da fiança foi fixado em 10 mil dólares, cerca de R$ 52 mil.

Disparos partiram de veículo

A polícia informou que os tiros foram feitos a partir de um carro, descrito como um Tesla branco. Em seguida, agentes acompanharam o veículo até um estacionamento em Sherman Oaks, onde a mulher foi presa.

Segundo a emissora NBC4 Los Angeles, a suspeita teria disparado entre sete e nove tiros com um rifle semiautomático do tipo AR-15. Um comunicado de rádio da polícia citado pelo jornal Los Angeles Times mencionou que foram feitos cerca de dez disparos.

Cantora não se feriu

O LAPD informou que ninguém ficou ferido no incidente. A polícia também declarou que Rihanna estava na residência no momento dos disparos. Ainda não está claro se o rapper A$AP Rocky, parceiro da cantora, ou os filhos do casal estavam no local no momento do ocorrido. O casal vive na casa com os três filhos.

As autoridades também não divulgaram, até o momento, a possível motivação para o ataque.

A residência foi adquirida por Rihanna em 2021 por cerca de R$ 68 milhões e fica em um bairro que reúne casas de outras artistas, como Mariah Carey e Madonna.

Cultura
