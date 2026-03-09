Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração

Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

Estadão Conteúdo
fonte

Logo do BBB (Reprodução)

A madrugada desta segunda-feira (9) no BBB 26 foi marcada por comemoração de um grupo com a berlinda formada, enquanto outros brothers protagonizaram discussões, acertos de contas e momentos de tensão.

VEJA MAIS

image Um ano após perder primeiro filho, ex-BBB Amanda Djehdian relata nova perda gestacional
Ela estava esperando gêmeos, fruto do seu relacionamento com Matheus Hoffmann

image VIDEO: Marciele, do Caprichoso, brinca ser Boi Garantido após prova no BBB 26
Paraense colocou coração vermelho na testa em homenagem ao boi rival e disse que gesto trouxe sorte para Jordana no bate-volta

image Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação
Jordana foi a mais votada pela casa, mas se livrou ao vencer a Prova Bate e Volta

Chaiany irritou aliados ao lamentar o Paredão, Juliano, Milena e Jonas trocaram farpas, Samira se desentendeu com Babu e Solange ainda caiu no choro ao falar com o ator sobre a disputa pela permanência no reality. 

Confira o resumo:

Brothers comemoram formação do Paredão

No quarto do líder, Jordana, Jonas, Marciele e Alberto comemoram a formação do Paredão entre Babu, Milena e Chaiany.

O grupo acredita que montou o Paredão perfeito para que Milena seja eliminada. "Duas pessoas muito fortes contra a Milena", diz Cowboy.

Chaiany lamenta indicação ao Paredão e irrita aliados

Na cozinha, Chaiany diz que acha que vai ser eliminada do reality e Babu chama a atenção da sister. "Só vai sair eu ou você, porque ela não sai?", questiona o ator. "Eu acho que ela não sai não", responde Chaiany.

Solange também chama a atenção da sister e diz que ela só se menospreza. "A gente fica tentando te botar pra cima e você sempre se pondo pra baixo, isso nos entristece", diz a atriz.

A bronca continua e Solange diz que a sister fala besteira aos aliados toda vez que é contrariada. "E quando foi que vocês não ficaram tristes com o que eu falo?", rebate Chaiany.

No quarto, Solange conta a conversa que teve com a sister e Babu se irrita. "Ela tá me queimando."

Mais tarde, Babu tenta consolar Chaiany novamente e acha que a sister está debochando dele. "Não estou debochando de você. Se em 58 dias você não me conheceu, não vai conhecer mais nunca", diz a sister.

Clima esquenta entre Juliano, Milena e Jonas

Após tirar Jonas do Vip e botar no Monstro, Milena provoca o líder e diz que se ganhar o Anjo novamente vai revezar o Monstro entre ele e Alberto. A sister completa que na verdade gostaria de ser líder e Jonas aconselha que ela "se esforce mais". "Ele é o único esforçado, o único habilidoso, é o perfeito", diz Juliano.

A confusão continua e Juliano diz que nunca foi indicado por Jonas apesar do embate com o gaúcho. "Você é o próximo que eu coloco, de boa", diz Jonas.

Samira tem atrito com Babu e Solange

Apoiando Chaiany na sala, Samira é questionada por Solange se ficará a favor da goiana ou de Milena no Paredão. "Eu sou muito amiga das duas. Sempre gostei muito da Chaiany", rebateu a gaúcha defendendo a amizade com a sister.

Minutos depois, Samira procurou Solange para conversar sobre a pergunta e Babu ficou irritado com a sister. "Ah garota, deixa a gente em paz. Na moral, que perturbação. Vai fazer VT em outro lugar. Deixa a gente descansar, por favor, estamos com a cabeça cheia", diz o ator se dirigindo à porta do quarto. "Pode ficar, Babu, eu vou me retirar", diz Samira.

A sister conta o que aconteceu a Chaiany e cai no choro. "O que eu sinto é sincero, eu gosto muito de ti, gosto muito de Milena e não quero que nenhum das duas saia", justificou.

No quarto, Babu repercute a atitude de Samira e diz que ela foi fazer VT no quarto. "Vai pegar até mal. 'Ah, o Babu me tratou mal.' O Babu que te tratou mal, recusou votar em você", diz o ator.

Samira questiona lado de Breno em situação com Babu e Solange Na sala, Samira pergunta a opinião de Breno sobre a situação entre ela, Solange e Babu. O brother diz que os atores não têm afinidade com Samira e por já estarem com problemas, acabam descontando nela. "Então, teoricamente, você defendeu eles", dispara a gaúcha.

Gabriela chega na sala enquanto Breno questiona Samira e a sister o ignora. "Responde o menino, Samira", diz Gabriela. "Você me questiona na frente dos outros. Você quer que eu responda a pergunta na frente dela? Me perguntou três vezes vendo que eu estava fugindo do assunto", diz Samira a Breno. "Você poderia ter falado para conversar depois, juro que não coloquei você em saia justa", rebate o brother.

A discussão continua no quarto e Samira diz que Breno concorda que Babu grite com ela por não terem afinidade. "Eu não falei isso. Eu não justifico ninguém gritar com ninguém, não estou do lado deles, estou do seu", afirma Breno.

Babu reprova escolhas de Juliano no jogo

Na área externa, Babu diz estar triste por Juliano não ter dado apoio a ele após a indicação de Milena que o levou para o Paredão. "Eu tô triste por você fazer parte de um grupo que me fez mal", afirma o ator.

Juliano diz que não fez nada direcionado ao ator, mas que ele pode se sentir como quiser. "Em momento nenhum falei que você fez alguma coisa. Fiquei chateado sim, porque essa coisa de dar espaço, acho muito relativo. Fui para o Paredão, em momento nenhum, você falou: 'Pô, irmão, força aí'".

"Na minha cabeça, o Paredão só é formado depois do Bate e Volta. Ontem eu falaria com você, mas, nas pequenas trocas com você, isqueiro, eu vi que você estava completamente arrasado e chateado. Queria conversar com você nos momentos que estivesse com a cabeça mais tranquila", se defende Juliano.

Babu chora e lamenta formação do Paredão

Babu caiu no choro enquanto conversava com Chaiany e lamentou a formação do Paredão entre eles e Milena. "Que pena Tia Milena, que pena! Eu não queria você nesse Paredão, também não quero Chai Chai fora."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

MADRUGADA

cultura

BBB
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda