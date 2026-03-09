Capa Jornal Amazônia
Um ano após perder primeiro filho, ex-BBB Amanda Djehdian relata nova perda gestacional

Ela estava esperando gêmeos, fruto do seu relacionamento com Matheus Hoffmann

Amanda Djehdian emociona internet ao relatar perda de gêmeos (Reprodução/ Instagram)

A ex-BBB Amanda Djehdian emocionou seguidores nas redes sociais no último domingo (8) ao compartilhar um desabafo sobre mais uma perda gestacional. Em uma publicação no Instagram, ela revelou que perdeu gêmeos cerca de um ano após ter sofrido a perda do primeiro filho, em abril do ano passado.
 
No texto, Amanda relacionou o relato à data dedicada às mulheres e destacou a força de quem enfrenta a tentativa de engravidar ou lida com a perda de um bebê. “Em um dia tão forte e especial para nós mulheres, venho mostrar a força de uma parte delas, as tentantes, as mães de anjos, assim como eu”, escreveu.
 
 
A ex-sister contou que a nova gestação havia trazido grande alegria para ela e para o marido, Mateus Hoffmann. Segundo Amanda, a descoberta de que estava grávida de gêmeos tornou o momento ainda mais especial para o casal.
 
“Ironicamente, Deus realizou meu sonho e dividiu em dois nossos bebês, seriam gêmeos idênticos. Imagina, estávamos vivendo os dias mais felizes das nossas vidas”, relatou. Ela afirmou ainda que chegou a imaginar diversos momentos ao lado dos filhos e contou que a data prevista para o parto seria em 12 de outubro. “Nunca estive tão feliz e tranquila”, acrescentou.
 
Apesar da expectativa em torno da gravidez, Amanda disse que a gestação não evoluiu como o esperado. No relato, ela afirmou que os bebês “vieram rapidamente para trazer amor, esperança, união e alegria”, mas acabaram retornando “para os braços da Mãezinha mais rápido”.
 
Ao longo da publicação, a ex-BBB também falou sobre o impacto emocional da nova perda. Segundo ela, o momento tem sido marcado por tristeza e pela dificuldade de lidar com a ausência dos filhos.
 
“Hoje não sou a Amanda que vocês conhecem. Hoje não quero ser forte, hoje me entrego à dor novamente, à tristeza que me consome”, escreveu. No desabafo, ela afirmou que se considera mãe de três filhos, embora não tenha tido a oportunidade de conviver com eles. “Hoje sou mãe de três, mas nunca vou saber o rostinho deles, o cheiro, o sorriso”, disse.
 
Amanda também agradeceu o apoio recebido durante o processo, especialmente do marido. Na publicação, destacou que encontra conforto na relação com ele em meio ao momento difícil. “Ao meu grande amor, Mateus Hoffmann, mais uma vez nos seus braços é onde encontro amor, conforto, segurança e força”, afirmou.
