Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação

Babu Santana, Milena e Chaiany estão no Paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo, 8, mas se livrou ao vencer a Prova Bate e Volta. Confira mais detalhes sobre a votação e vídeos abaixo.

Como foi o Paredão

- Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas. - Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso. - O Anjo Milena imunizou Ana Paula. - Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão. - Jordana foi a mais votada pela casa. - Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe. - Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta. - Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão.

Como foi a votação

- Samira votou em Marciele. - Leandro votou em Jordana. - Marciele votou em Solange. - Juliano votou em Marciele. - Solange votou em Jordana. - Gabriela votou em Juliano. - Breno votou em Jordana. - Ana Paula votou em Marciele. - Babu Santana votou em Jordana. - Milena votou em Jordana. - Chaiany votou em Jordana. - Jordana votou em Solange.

Os mais votados do Paredão

- 6 votos - Jordana - 3 votos - Marciele - 2 votos - Solange - 1 voto - Juliano

Jordana vence a Prova Bate e Volta

A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase - ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.

Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.