Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?

O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Agente 86" é o filme de hoje (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (09/03), às 15h25, o filme de ação "Agente 86", dirigido por Peter Segal e estrelado por Alan Arkin, Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson. Confira a sinopse. 

VEJA MAIS

image VÍDEO: Selton Mello mostra atores de 'Anaconda' celebrando Oscar de 'Ainda Estou Aqui'
Ator publicou gravação recebida nos bastidores das filmagens em que colegas celebram vitória do filme brasileiro


image Por que Timothée Chalamet foi ‘cancelado’? Entenda polêmica antes do Oscar 2026
Declaração do ator sobre ópera e balé gerou críticas de artistas e pode impactar disputa pelo Oscar

Qual é a sinopse do filme "Agente 86"?

Um ataque à sede da CONTROL faz com que Maxwell Smart seja, enfim, promovido a agente, ganhando o código 86. Agora, juntamente com a Agente 99, ele precisa encontrar os vilões da KAOS e encerrar seus planos.

Veja o trailer do filme "Agente 86"

Informações do filme "Agente 86"

Título original: Get Smart
Classificação: 10 anos
Duração: 1h49m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: comédia, ação
Lançamento: 2008

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda