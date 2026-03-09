Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?
O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (09/03), às 15h25, o filme de ação "Agente 86", dirigido por Peter Segal e estrelado por Alan Arkin, Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Agente 86"?
Um ataque à sede da CONTROL faz com que Maxwell Smart seja, enfim, promovido a agente, ganhando o código 86. Agora, juntamente com a Agente 99, ele precisa encontrar os vilões da KAOS e encerrar seus planos.
Veja o trailer do filme "Agente 86"
Informações do filme "Agente 86"
Título original: Get Smart
Classificação: 10 anos
Duração: 1h49m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: comédia, ação
Lançamento: 2008
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
