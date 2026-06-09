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Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

Amanda Martins
fonte

Pais de Luiz Gabriel afirmam que família pretende seguir unida na música e manter as raízes em Marabá (Arquivo pessoal)

Após conquistar o título de família mais musical do Brasil no programa "Em Família com Eliana", da TV Globo, a Família Moreira, ainda tenta assimilar a repercussão da vitória que levou o nome de Marabá, no Pará, para todo o país. Enquanto recebe o carinho do público e celebra o resultado da competição, o grupo já começa a planejar os próximos passos da trajetória musical construída dentro de casa.

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A vitória veio no último domingo (7), quando Luiz Gabriel, de 11 anos, e seus pais, Mara Mendes e Luiz Carlos Moreira, receberam 67% dos votos do público na grande final da primeira edição da disputa musical exibida pela emissora. No palco, a família apresentou uma releitura que uniu os sucessos "Beat It" e "Billie Jean", eternizados por Michael Jackson.

Um dia após o resultado, Luiz Carlos afirma que a sensação ainda é de surpresa. “Ficamos muito felizes pelo resultado de ouvir o nosso nome, e até agora parece que ainda estamos sonhando. Agradecemos a todos os que votaram, que acreditaram no nosso sonho e na nossa trajetória”, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal.

A emoção também marcou Luiz Gabriel. O menino relembra que teve dificuldade para acreditar no resultado quando ouviu o nome da família sendo anunciado ao vivo.

“Eu nem acreditava que tinha escutado o nome da minha família quando anunciaram o resultado. Chorei bastante, mas me deixou muito feliz. Deus já tinha preparado isso para mim há muito tempo”, contou.

Para Mara Mendes, além da conquista, veio também uma nova responsabilidade. Segundo ela, representar o Pará em rede nacional foi um dos momentos mais marcantes da trajetória da família.

“É um motivo de honra ter esse título da ‘família mais musical do Brasil’. Além de ser uma grande responsabilidade representarmos o nosso Pará e o nosso país”, disse.

Da internet para a televisão

Embora o Brasil tenha conhecido Luiz Gabriel recentemente, a trajetória do menino na música começou antes da participação na televisão. Em novembro de 2025, ele ganhou projeção nacional após viralizar nas redes sociais ao interpretar a canção "Oh Happy Day" durante os ensaios de uma apresentação de Natal na Casa de Cultura de Marabá, onde estuda canto e flauta.

A repercussão trouxe mudanças para a rotina da família. Desde então, Luiz Gabriel passou a participar de apresentações em diferentes cidades, incluindo um show em Belém durante a programação natalina do Parque da Cidade, ao lado da Amazônia Jazz Band.

O jovem também conquistou uma bolsa de estudos em escola particular e um curso de inglês, benefícios que foram estendidos aos irmãos. A visibilidade alcançada ainda contribuiu para melhorias na residência da família.

A ligação dos Moreira com a música, no entanto, vem de longa data. Mara começou a cantar ainda criança na igreja e atualmente atua como professora de canto e violão em um projeto social voltado a crianças de baixa renda. Luiz Carlos, além de músico, trabalha como professor de matemática e física em uma escola localizada em uma aldeia indígena.

Planos para o futuro

Apesar da visibilidade conquistada nacionalmente, a família afirma que pretende continuar morando em Marabá. Segundo Luiz Carlos, a rotina permanece ligada ao trabalho, aos estudos dos filhos e às atividades desenvolvidas pelo instituto coordenado por Mara.

“Essa parte nós entregamos na mão de Deus. Se for o tempo de nos mudarmos para uma cidade maior, acontecerá”, afirmou.

Entre os projetos em andamento está a organização das atividades do instituto e a consolidação da carreira artística de Luiz Gabriel. Durante a passagem por São Paulo para participar do programa, a família aproveitou para gravar o primeiro álbum do cantor mirim.

De acordo com Luiz Carlos, o trabalho contará com dez faixas e está em fase final de produção. O repertório inclui quatro músicas de Michael Jackson, uma interpretação de uma canção de Chico César e participações especiais.

“Ela prometeu que daria um disco para o meu filho quando esteve em Marabá, no ano passado, e nós já fizemos as gravações das músicas. Agora faltam apenas os vídeos. O álbum está bem repleto e esperamos que todos gostem”, revelou, referindo-se à cantora pernambucana Michele Andrade, que participa de uma das faixas.

A família afirma que pretende seguir investindo na carreira de Luiz Gabriel, mas sem deixar de lado o formato coletivo que chamou a atenção do público durante a competição. “Queremos viver esse sonho passo a passo, degrau por degrau, e manter os pés no chão”, disse Luiz Carlos.

Segundo ele, a música continuará sendo um projeto familiar. “Ele vai continuar na carreira musical e nós, enquanto família, vamos juntos. Futuramente queremos incluir também os outros dois filhos, José e Vitória, para fazer parte desse concerto musical de família”, afirmou.

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