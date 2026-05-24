Talento de Marabá está entre os finalistas do programa 'Em Família', da Globo

Uma das famílias que disputam o programa "Em Família", comandado pela apresentadora Eliana, nas tardes de domingo, na Rede Globo, é original do Pará. A Família Moreira é de Marabá e tem um integrante que recentemente ganhou os holofotes, o cantor mirim Luiz Gabriel Mendes, conhecido pela sua interpretação viral do clássico "Oh Happy Day". Continuam na disputa as famílias Uchoa, Moreira e Guedes.

Eles se apresentaram mais uma vez no palco do programa, neste domingo (24/05), dessa vez, com uma releitura de uma das músicas consagradas do cantor e compositor Stevie Wonder, intitulada "Isn't She Lovely". Ao todo, a temporada de estreia do quadro conta com mais de dez programas, iniciando com um total de 18 famílias na disputa, de todas as diferentes regiões do país.

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Na reta final da seleção, a Família Moreira ganha destaque entre os quatro restantes. O corpo de jurados, composto por multiartistas e personalidades ligadas ao mundo da música, elogiou o talento do cantor mirim. "Esse é um dom dado por Deus", disse a atriz Cláudia Arraia.

Em uma das divulgações do programa, a apresentadora Eliana também disse ter sido impactada pelo talento do jovem bem antes do começo do programa, através de um vídeo que recebeu na internet. "Já tinha sido impactado por um vídeo dessa criança, lá de Marabá, no Pará. E aí eles se inscrevem no programa, vocês não têm noção da minha alegria", descreveu a apresentadora.