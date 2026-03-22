VÍDEO: Joba, do 'Warilou', coloca Eliana para dançar lambada em programa da Globo

A participação da família Marçal no programa “Em Família”, da TV Globo, neste domingo (22), rendeu não apenas música, mas também um momento descontraído que chamou a atenção do público. Formada por Joba, vocalista da banda Walirou, e pelas filhas Lídia Marçal e Giovanna Marçal, a família paraense conquistou a plateia e a apresentadora Eliana.

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Além de demonstrar musicalidade durante a disputa, o grupo protagonizou uma cena que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Após a apresentação, Eliana entrou no ritmo e dançou lambada ao som de “Adocica”, ao lado de Joba, se juntando à energia da performance.

Assista ao momento:

O momento foi compartilhado nas redes sociais da emissora. “Para tudo! Apenas Eliana dançando ‘Adocida’, tá? Divou demais!”, diz a legenda da publicação.

A repercussão também chegou a artistas paraenses. A cantora Julia Passos comentou: “Égua! Grande Joba, figura icônica da música, da lambada em Belém”. Já Valéria Paiva reagiu à publicação com emojis de rosto apaixonado.