Conheça o 'Maior Corno do Brasil', marido da atriz pornô que fez sexo com fantasma

Vagner Macedo é um investidor de 36 anos e possui milhares de seguidores nas redes sociais. Ele é conhecido pelo apelido "O Fera" e já foi pregador e Ministro de Louvor de uma igreja evangélica, mas resolveu largar tudo após ver "pessoas julgando pessoas ao lado delas".

Até aí tudo bem. O fato curioso mesmo fica por conta dele se autointitular como o "Maior Corno do Brasil". Isso mesmo! Ele é casado com uma atriz pornô que chegou a dizer que fez sexo com um fantasma e publicou nas plataformas de conteúdo adulto.

Os dois fizeram parte da mesma congregação por quase 30 anos, mas resolveram abrir uma página de conteúdo adulto por questões financeiras. Vagner e Bella Mantovani, são casados desde 2006 e vivem um relacionamento de poliamor desde 2011. A atriz revelou que Vagner é "corninho" e gosta de ter um terceiro na relação. Além disso, fora da igreja "ele é um puto", contou Mantovani.

Para se tornar o maior corno do Brasil, Vagner teve que viver diversas experiências, como as famosas trocas de casais em casas de swing e até saber que a esposa estava tendo uma relação pra lá se sobrenatural com um espírito.

Enquanto o homem moderno se perguntava "Ser corno ou não ser?" na música da banda "Mamonas Assassinas", "O Fera", não tem a menor dúvida que é o maior.

