Andressa Urach deputada? Musa reforça interesse em entrar para a política: 'ano que vem'

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, usou as redes sociais para reforçar o interesse em entrar para a política do país e revelou que pretende concorrer às eleições de 2026.

Uma das vagas que a influenciadora pretende ocupar é de deputada estadual pelo estado de São Paulo, mas ainda não sabe ao certo por qual partido político.

VEJA MAIS

"Estou analisando os partidos e vou sim me candidatar a dp federal por SP na próxima eleição", contou a futura candidata.

Além disso, Urach deu pistas sobre quais pautas vai defender quando for eleita: "Lutar tanto pelos gays, pelos direitos dos gays, quanto das garotas de programa e todas as mulheres e todas as pessoas que são de certa forma perseguidas por essa sociedade hipócrita e machista".

"É hora de agir e garantir respeito para mulheres, homens e pessoas trans que sustentam suas famílias com trabalho digno, mas são constantemente marginalizados. Se depender de mim, a lei estará do nosso lado!", completou Andressa em tom de campanha.

Quantos votos Andressa Urach terá nas próximas eleições?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)