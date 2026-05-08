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Thais Carla mostra antes e depois após perder 100 kg e fala sobre flacidez; veja antes e depois

Influenciadora compartilhou imagens do processo de emagrecimento e desabafou sobre as mudanças no corpo após a cirurgia bariátrica

Hannah Franco

Thais Carla voltou a falar sobre as transformações no corpo após perder cerca de 100 kg desde que passou por uma cirurgia bariátrica, realizada em abril do ano passado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora exibiu o antes e depois do processo de emagrecimento e comentou sobre a flacidez e os desafios emocionais da nova fase.

Ao mostrar as mudanças físicas, Thais ressaltou que o público costuma acompanhar apenas o resultado final, sem conhecer as dificuldades enfrentadas ao longo da jornada. "Você já viu o antes e o depois. Mas ninguém te mostra o durante!", afirmou.

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A influenciadora contou que, apesar da perda de peso, ainda está em processo de adaptação e, em alguns momentos, sente estranhamento ao observar o próprio corpo.

"Depois da bariátrica eu perdi muito peso, e nem sempre sua mente acompanha isso! Eu perdi peso e ganhei dúvidas... que ninguém me contou. Tem dias que eu me olho no espelho e fico me perguntando: 'esse corpo é meu?' Porque não é só sobre emagrecer. É sobre a flacidez, sua pele, o reconhecimento que você está tendo de você mesma", declarou.

No desabafo, Thais Carla também chamou atenção para a pressão estética e para a necessidade de cuidar da saúde mental durante processos intensos de transformação corporal.

"Flacidez, gente, não é fracasso! Marca não é erro! Processo não é imperfeição", escreveu.

Segundo a influenciadora, o emagrecimento vai além da mudança física e envolve uma reconstrução da relação com o próprio corpo e com a autoestima.

Ao encerrar o relato, ela afirmou que ainda está se adaptando ao novo momento de vida.

"Isso aqui é uma história acontecendo. Eu ainda não tô pronta, mas estou totalmente consciente. E talvez isso só seja... o começo de tudo!", concluiu.

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