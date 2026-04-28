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Antes e depois: Thais Carla completa um ano de bariátrica revela quantos quilos perdeu

A influenciadora digital contou que está seguindo uma dieta equilibrada junto a uma rotina de exercícios físicos

Victoria Rodrigues
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Thais Carla chegou a receber muitas críticas após a cirurgia bariátrica. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após completar um ano de cirurgia bariátrica, a influenciadora digital Thais Carla surpreendeu seus seguidores ao revelar que conseguiu eliminar 100 kg, aliado a uma rotina de alimentação balanceada e exercícios físicos. Antes de realizar o procedimento médico, a influencer pesava 199 kg e, atualmente, ela está apenas com 99 kg após decidir mudar para sempre o seu estilo de vida.

"Passei a olhar mais para minha saúde, o meu bem-estar. Não virei outra pessoa por causa do meu corpo. Continuo sendo uma mulher gorda na luta contra a gordofobia estrutural. O problema nunca foi o meu corpo, e sim a forma como a sociedade trata corpos fora do padrão. Agora, vivo um novo momento com escolhas pessoais e necessárias para mim", explicou a influenciadora digital Thais Carla em entrevista à revista Quem.

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Thais chegou a receber críticas após a cirurgia bariátrica

Embora a decisão fosse melhorar sua saúde, muitos seguidores criticaram a influenciadora devido a ela lutar pelo discurso de que "o corpo gordo importa" e mesmo assim ter feito o procedimento. "A sociedade faz a gente acreditar que só existe cuidado quando a gente emagrece, e isso não é verdade. Sempre me amei, mas em alguns momentos, precisei me priorizar de outras formas. E foi isso que fiz agora", disse Thais.

image Thais Carla chegou a receber muitas críticas após a cirurgia bariátrica. (Foto: Reprodução/ Instagram)

"Nunca odiei o meu corpo. Aprendi a respeitá-lo em todas as fases. Hoje, sou uma Thaís mais consciente das minhas necessidades, mais cuidadosa com a minha saúde e mais firme nas minhas convicções. Meu valor nunca esteve no tamanho do meu corpo. Foi um processo interno, de entender o que precisava naquele momento da minha vida. Cada corpo é um corpo, cada história é uma história", complementou Thais Carla.

Com relação à alimentação, a influencer revelou ainda que não seguiu uma dieta com proibições, mas sim com adequações em cada refeição. "A minha alimentação é equilibrada e acompanhada por profissionais. Aprendi a respeitar o meu corpo também na forma de me alimentar, sem radicalismos e sem culpa. Não gosto de trabalhar com a proibição. Não é sobre sentir falta, é sobre saber dosar", finalizou Thais Carla.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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