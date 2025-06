Thais Carla faz primeira aparição após cirurgia bariátrica

Thais Carla reapareceu nas redes sociais após fazer uma cirurgia bariátrica. A influenciadora digital passou pelo procedimento em abril. Na época, ela pesava quase 200kg e precisou perder 30kg para passar pela operação.

Em entrevista ao LeoDias TV na quarta-feira, 11, ela explicou que a cirurgia foi feita no estilo bypass. "Fez bypass, corta o estômago e pega o intestino para absorver mais. Tudo o que você come, você absorve menos. Estava só no copinho, fui para o pastoso e agora posso mastigar algumas coisas. Tipo uma torradinha, fruta à vontade, carne, mas tudo tem que ser molinho", detalhou.

A influenciadora digital ainda se emocionou e disse que decidiu fazer a cirurgia para poder acompanhar as filhas nas atividades e para poder parar de tomar remédio para diabetes.

"Eu lutei muito só, tudo caía sobre mim, se eu colocasse uma foto, falavam do meu peso ... Eu tive diabetes gestacional, eu consegui controlar, mas não ia parar de tomar remédio. A minha médica falou que precisava fazer outro movimento para parar de tomar remédio ... A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar, é horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", desabafou ela.

Thais Carla afirmou que descobriu que engordou por questões genéticas e não por compulsão alimentar. Ela terminou seu discurso falando sobre as críticas que recebeu após fazer a bariátrica. "Desculpa se eu decepcionei algumas pessoas. Como ser humano, estamos sempre em evolução. Tinha pessoas que me viam e achavam que era capaz. Um corpo gordo também é capaz. Estava tão exaustivo para mim que estava na hora de olhar para dentro de mim e ver o que estava querendo. Quero uma nova Thais."

Ela realizou a cirurgia com 170kg e atualmente está com 155kg.