Gretchen revela cirurgia íntima com especialista em pacientes trans
Procedimento foi feito para aumentar ainda mais a autoestima após passar por um processo de emagrecimento
Conhecida por ser a rainha do rebolado, a cantora Gretchen, de 65 anos, já revelou ter feito diversas cirurgias estéticas para manter a jovialidade em dia e garantir conforto e bem-estar. Para aumentar ainda mais a autoestima após passar por um processo de emagrecimento, a artista decidiu realizar, dessa vez, a cirurgia íntima chamada capuzplastia, que atua ao redor do clitóris e costuma ser indicada em casos de flacidez na região.
"A autoestima das pessoas não se refere só ao corpo e ao rosto. Temos que estar em harmonia com nossa área íntima, que eu acredito ser uma das partes que mais impactam nossa autoestima. Depois de emagrecer muito, a parte íntima ficou um pouco sem forma, com flacidez, e eu queria um resultado bom e eficiente, com um profissional que realmente atendesse minhas expectativas", disse Gretchen em entrevista ao jornal O Globo.
Como funciona a capuzplastia?
A capuzplastia é realizada em uma região que exige bastante cuidado devido aos nervos e vasos que são responsáveis pela sensibilidade. Foi pensando nisso que Gretchen disse que decidiu realizar o procedimento com o médico Ubirajara Barroso. "Sendo o profissional que ele é, como urologista e, principalmente, cirurgião trans e reconstrutor de áreas genitais, ele me deu a segurança de fazer o melhor para mim", revelou.
Em entrevista a O Globo, o médico explicou a cirurgia com detalhes. "É uma área extremamente delicada. Precisamos preservar função e vascularização. Por isso, esse tipo de cirurgia deve ser realizado por profissionais com experiência em cirurgia reconstrutora genital. Hoje existem procedimentos que ajudam mulheres não apenas na autoestima, mas também na qualidade de vida e função sexual", destacou Barroso.
Embora seja a primeira capuzplastia da cantora, este não é o primeiro procedimento íntimo que Gretchen realiza no órgão genital. Ela já revelou ter feito um rejuvenescimento genital em 2023. Na época, a artista decidiu harmonizar os grandes e pequenos lábios vaginais e remover o excesso de pele no capuz do clitóris, com o objetivo de deixar a região mais bonita e, consequentemente, também aumentar a sua autoestima.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
