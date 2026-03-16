Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gretchen surge em Belém e toma 'banho de baldinho' na Baía do Guajará

A artista aproveitou o fim de semana ensolarado em Belém para renovar as energias e se divertir nas águas com amigos e o marido

Jennifer Feitosa

Gretchen compartilhou um vídeo na internet tomando um "banho de baldinho" na Baía do Guajará, em Belém. A cantora estava acompanhada de amigos e do marido, o saxofonista Esdras de Souza. A artista aproveitou o fim de semana ensolarado para renovar as energias e se divertir nas águas da capital paraense. O momento de lazer contou com ritmos como forró e carimbó.

A cantora, de 66 anos, está aproveitando sua residência em Belém. O registro a mostra em um passeio de barco, refrescando-se do calor em um biquíni vibrante. Gretchen compartilhou nas redes sociais a diversão com o carimbó paraense. A cantora demonstra que mantém conexão com os ritmos locais.

VEJA MAIS

image Gretchen nega ter se casado 18 vezes: 'Contavam até ficante como marido'
A cantora é casada com o paraense Esdras Souza, com quem vive em Portugal

image Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja
O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

image 'Freak Le boom boom': Gretchen lança clipe de seu hit de maior sucesso, de 1979
No vídeo, a cantora de 66 anos canta e rebola no centro de uma pista de patinação

Coração paraense

Apesar de viver em Portugal desde 2023, a artista retorna frequentemente ao Brasil. Ela busca passeios e diversão, especialmente no estado do Pará.

Gretchen já exaltou o Pará por oferecer culinária e atividades diversas, proporcionando experiências e memórias únicas. A alegria exibida pela artista nas publicações indica que ela se sente em casa em solo paraense.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERÁ?

Empresário Tiago Maia é apontado como novo affair de Ivete Sangalo, diz colunista

A proximidade entre a cantora e Tiago começou chamar atenção após o carnaval

16.03.26 17h05

FAMOSOS

Paulo Colucci comemora chegada ao Rio após filmar 'Maravilha!', em Belém: 'Mãe, estou na Globo'

O influenciador desembarcou na capital carioca ao lado de Leona Vigantiva, que também faz participação no longa

16.03.26 16h03

AUSÊNCIA

Sean Penn não foi ao Oscar 2026; saiba o motivo da ausência do ator

Ator venceu pelo filme 'Uma Batalha Após a Outra', que superou 'O Agente Secreto' na principal categoria

16.03.26 15h10

DINHEIRO

No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'

Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais

16.03.26 13h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

DINHEIRO

No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'

Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais

16.03.26 13h03

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

OSCAR 2026

Kléber Mendonça Filho se pronuncia após 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta no Oscar 2026

O filme brasileiro estava concorrendo em 4 categorias da premiação mundial

16.03.26 10h09

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda