Gretchen surge em Belém e toma 'banho de baldinho' na Baía do Guajará
A artista aproveitou o fim de semana ensolarado em Belém para renovar as energias e se divertir nas águas com amigos e o marido
Gretchen compartilhou um vídeo na internet tomando um "banho de baldinho" na Baía do Guajará, em Belém. A cantora estava acompanhada de amigos e do marido, o saxofonista Esdras de Souza. A artista aproveitou o fim de semana ensolarado para renovar as energias e se divertir nas águas da capital paraense. O momento de lazer contou com ritmos como forró e carimbó.
A cantora, de 66 anos, está aproveitando sua residência em Belém. O registro a mostra em um passeio de barco, refrescando-se do calor em um biquíni vibrante. Gretchen compartilhou nas redes sociais a diversão com o carimbó paraense. A cantora demonstra que mantém conexão com os ritmos locais.
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Coração paraense
Apesar de viver em Portugal desde 2023, a artista retorna frequentemente ao Brasil. Ela busca passeios e diversão, especialmente no estado do Pará.
Gretchen já exaltou o Pará por oferecer culinária e atividades diversas, proporcionando experiências e memórias únicas. A alegria exibida pela artista nas publicações indica que ela se sente em casa em solo paraense.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
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