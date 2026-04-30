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Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem

Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

Hannah Franco

A influenciadora Andressa Urach voltou a comentar sobre experiências pessoais com celebridades durante participação no podcast “Sem Filtro”, apresentado por Luiza Ambiel. Durante o quadro “Quem você não levaria para a banheira”, ela afirmou que um dos nomes com quem se envolveu foi “pior que Neymar”.

Ao relembrar os encontros, Urach disse que se decepcionou com as experiências e comparou o desempenho de alguns famosos, citando também o modelo Jesus Luz. Segundo ela, as situações não corresponderam às expectativas. 

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“Eu já fiquei com ele e ele foi um coelhinho também, foi muito rápido. Ele é lindo, maravilhoso, querido… mas foi muito rápido. O Jesus foi pior que o Neymar ainda. O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. O Jesus só deu uma. Fiquei decepcionada. Eu nada. Fui embora puta, com dor de cabeça. Triste”, revelou.

A influenciadora ainda comentou, de forma geral, sobre comportamentos em relações, destacando que, em alguns casos, há falta de atenção ao bem-estar da parceira. “O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. Às vezes o homem só quer satisfazer ele mesmo, não pensa no prazer da mulher”, pontuou.

Urach também ressaltou que os episódios ocorreram há vários anos, em um período com menos acesso à informação sobre relacionamentos e sexualidade. “Faz muitos anos e naquela época tinha menos internet, menos informação. Pelo amor de Deus, né? Se o cara não vem com uma boa linguiça para a mulher chupar, pelo menos chupe uma manga boa. Dá uma aliviada antes”, declarou ela. 

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