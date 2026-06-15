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Em ritmo de xote bragantino, Stella do Cärmo e Rafael Du Vale lançam single em show

Parceiros de longa data nos bastidores, artistas dividem os vocais principais pela primeira vez em "Linda Flor", releitura que une rabeca, curimbó e a ancestralidade amazônica em Belém

O Liberal
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Stella do Cärmo e Rafael Du Vale unem vozes em projeto inédito e sobem ao palco nesta quarta (17) (Divulgação)

Os cantores e compositores Stella do Cärmo e Rafael Du Vale se reúnem no palco do Teatro Experimental Waldemar Henrique, em Belém, nesta quarta-feira (17), às 20h, para o show de lançamento do single “Linda Flor”. Parceiros de longa data nos bastidores da música paraense, esta é a primeira vez que os artistas dividem os holofotes em uma obra assinada conjuntamente como intérpretes principais. A cumplicidade artística vem de longe: Rafael foi o produtor musical do álbum de estreia de Stella, e a cantora já havia feito uma participação no espetáculo "Tecendo Mel", idealizado por ele.

No palco, os artistas celebram a força da música nortista por meio de um repertório autoral, releituras e participações especiais. Rafael traz na bagagem a chancela de ter sido premiado pela Mostra Protótipo da Cultura, enquanto Stella soma ao projeto o sucesso de sua carreira solo, incluindo o elogiado álbum "Meu Chamado", que já ultrapassa a marca de 48 mil reproduções nas plataformas digitais. Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma Sympla.

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O show ocorre logo após a estreia digital da faixa-título, lançada nas plataformas de streaming no dia 1º de junho. A composição é assinada por João Batista Campos do Nascimento, o Joca, importante personalidade da tradição espiritualista da Barquinha. A corrente religiosa, que tem suas origens no Acre, traz o uso da ayahuasca em seus rituais e promove um sincretismo com diversas referências espirituais.

Na nova versão, o hino ganha uma releitura em ritmo de xote bragantino, incorporando elementos da musicalidade amazônica por meio de instrumentos como rabeca, acordeon, contrabaixo acústico, violão, curimbó e outras percussões.

Segundo Stella do Cärmo, a parceria representa um novo momento na relação artística construída ao longo dos anos com Rafael Du Vale. “Já compartilhamos caminhos em outros momentos, mas compartilhar os vocais principais em uma canção trouxe uma dimensão diferente para essa parceria. Existe uma escuta profunda entre nós e um respeito mútuo pela trajetória e identidade artística de cada um. Em ‘Linda Flor’, pudemos unir nossas vozes de forma muito verdadeira”, afirma.

A artista explica que a mensagem presente na obra foi um dos fatores que a aproximaram da canção. Stella ressalta que, embora sua origem esteja vinculada a um contexto espiritual específico, a composição dialoga com temas universais. “Essa é uma versão de um hino recebido por Joca quando ele fazia parte da Barquinha. Mas sua mensagem transcende qualquer sentimento religioso em si. É uma canção que fala sobre reconhecer a beleza em si mesmo e ter confiança no mistério da vida”, destaca.

Para Rafael Du Vale, o processo de adaptação da obra procurou preservar a essência da composição original ao mesmo tempo em que incorporava características presentes na trajetória dos dois artistas.

“Nossos trabalhos têm bastante coisa em comum e por isso a parceria flui com naturalidade. As convenções do arranjo, as melodias da rabeca e elementos como o curimbó carregam muito da nossa identidade musical e da ancestralidade amazônida que buscamos honrar em nossos trabalhos”, explica.

O músico destaca que a escolha de “Linda Flor” como faixa-título do espetáculo também influenciou a construção do repertório da apresentação. “Escolhemos várias músicas com boas palavras e boas mensagens para que esse show seja repleto de luz, paz e amor”, afirma.

Agende-se

Data: quarta-feira, 17 
Horário: 20h
Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique — Belém (PA)
Ingressos: Sympla
1º lote: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
2º lote: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)3º lote: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

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