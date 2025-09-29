Capa Jornal Amazônia
Stella do Cärmo lança single ‘Lá Vem Nazinha’ inspirado no Círio de Nazaré

Música ganha videoclipe com uso de inteligência artificial e show de estreia nesta quinta-feira (2), em Belém

Gustavo Vilhena*
fonte

O lançamento do single será também em um show gratuito nesta quinta (02), em Belém. (Paulo Diniz)

A cantora Stella do Cärmo lança, nesta quinta-feira (2), em todas as plataformas de streaming, o single Lá Vem Nazinha. A canção celebra a devoção do povo amazônida, sua força e cultura, e retrata uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

Além do lançamento digital, a artista apresenta um show gratuito no mesmo dia, às 21h, na Casa Namata, em Batista Campos. A faixa chega em um momento em que Belém ganha cores e simbolismos do Círio de Nazaré, transformando ruas e rios em caminhos de fé.

Single terá videoclipe com recursos de inteligência artificial

"Lá Vem Nazinha" também ganhará um videoclipe produzido pela própria cantora, que utilizou inteligência artificial para criar uma narrativa lúdica e intimista. O carimbó dançante e contemporâneo busca traduzir o sentimento de devoção despertado pelo Círio, como se fosse visto pelos olhos de uma criança.

A produção tem assinatura do cantor e produtor cultural Gabriel Silveira, do guitarrista Eduardo Barbosa — idealizador do projeto Roda de Lambada —, e de Rafael Du Vale, que dividiu os arranjos com Barbosa.

Tradições de Icoaraci inspiram Stella do Cärmo

Natural de Icoaraci, distrito de Belém onde ocorre a Romaria Fluvial do Círio, Stella cresceu envolvida pelas tradições amazônicas. Ela relembra que sua ligação com a festa começou na infância, em celebrações escolares e na preparação de altares. “O Círio sempre esteve presente na minha vida. É uma festa que não se assiste apenas, mas que se vive intensamente”, afirmou a cantora.

Carimbó une ancestralidade e contemporaneidade

A escolha do carimbó como base musical reflete a ancestralidade afroindígena e o caráter festivo da procissão. “Essa festa é movimento, é corpo em romaria, é música que pulsa junto com a multidão. O carimbó tem essa força, e quis trazer também um toque contemporâneo para mostrar que tradição e modernidade podem caminhar juntas, assim como o Círio, que se renova a cada ano”, explicou Stella.

Artista amplia repertório com novo single

Em 2024, Stella lançou seu primeiro álbum autoral, Meu Chamado, com 12 faixas que dialogam com referências afro-amazônicas, encantarias e espiritualidade. O trabalho passou por shows em Belém e Brasília, consolidando a carreira da artista na cena paraense.

Agora, em Lá Vem Nazinha, Stella amplia o repertório ao mergulhar no clima de fé e celebração que marca outubro em Belém.

Show marca estreia do single em Belém

No mesmo dia do lançamento, a artista apresenta o show de estreia na Casa Namata, às 21h. A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o couvert da casa.

A apresentação terá formato intimista, com arranjos que destacam o carimbó e outras sonoridades amazônicas. “Será uma celebração não apenas de Lá Vem Nazinha, mas também das nossas raízes, das encantarias e da fé que atravessa nossa vida cotidiana”, concluiu a cantora.

(Gustavo Vilhena, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

