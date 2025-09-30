Ministério Sal e Luz celebra 25 anos levando música às celebrações católicas em Belém

Com 25 anos de história, o Ministério Católico Sal e Luz tornou-se a banda oficial da Catedral Metropolitana de Belém e voz marcante na chegada da Trasladação — evento que até hoje faz parte da agenda do grupo e da igreja. Às vésperas do Círio deste ano, a expectativa dos integrantes já é grande para mais uma apresentação. Criado no Colégio do Carmo no ano 2000, o grupo cresceu ao longo dos anos e, para os integrantes, essa é uma forma de evangelizar e levar a fé por meio da música.

Atualmente, o ministério é formado por 23 pessoas, entre integrantes divididos no ministério de música, de dança e comunicação. Além de integrar a Catedral Metropolitana, o grupo também realiza apresentações em instituições e outras igrejas. O ministério, inclusive, animou a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Grupo Liberal na última terça-feira (23). Um dos fundadores, Jurah Cerdeira, músico e produtor do ministério, lembra que está na caminhada desde o início. Para ele, chegar aos 25 anos de história é motivo de celebração.

“Faço parte há 25 anos do Ministério Católico Sal e Luz, desde a fundação. Nós temos sempre esse objetivo de levar o louvor, a alegria e a mensagem de evangelização para todos os corações. Foi então que surgiu na acolhida de Nossa Senhora de Nazaré na Catedral Metropolitana de Belém. Esse ano é muito especial para mim, porque marca 25 anos da acolhida e também 25 anos do Ministério Católico”, afirmou.

O grupo nasceu a partir da união de ex-alunos e funcionários do Colégio Salesiano, além da inspiração do padre José Maria, conhecido carinhosamente como Zema. Jurah conta que foi ele quem incentivou a criação da iniciativa para animar a chegada dos romeiros. “Foi feito um convite a alguns grupos e eu também fiz parte. Assim tudo começou, com a missão de levar música e espiritualidade para acolher os fiéis na praça da Catedral. Hoje já se passaram 25 anos”, recorda.

Músicas animadas

Com um repertório marcado por músicas animadas, que mesclam ritmos populares como reggae e carimbó às canções tradicionais da igreja, o objetivo do ministério sempre foi unir a juventude, com alegria e evangelização, levando a palavra de Deus por meio da música. A coordenadora geral e vocalista, Antônia Rosa, explica que o nome nasceu de forma simples, mas carregado de simbolismo.

“Nós começamos o grupo sem nenhum nome, era só um grupo de amigos que cantava. Um dia, numa celebração, escutamos o Evangelho de Mateus que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Para a gente foi muito significativo, porque entendemos que devemos ser luz. Por muitos anos eu sou a coordenadora geral, mas também sou vocalista. Nosso ministério é muito jovial, e a juventude gosta muito do que a gente faz. É como se fôssemos luz na vida desses jovens, levando a palavra de Deus de diferentes formas”, relembra.

Regionalidade

Um dos diferenciais do grupo é a releitura de músicas católicas já conhecidas, sempre com um toque regional. Antônia enfatiza que essa é uma das marcas registradas do ministério. “Tocamos músicas autorais, mas também as músicas tradicionais da igreja que todo mundo gosta. Só que colocamos sempre a nossa cara: fazemos reggae, carimbó e outros ritmos. Isso marca muito a nossa identidade. A gente sempre transforma, coloca sempre a nossa cara”, explica a coordenadora.

Reconhecido na região, o grupo também tem tido presença constante em eventos da Arquidiocese de Belém, como no XVII Congresso Eucarístico Nacional, em 2016; as tradicionais Procissões da Semana Santa e de Corpus Christi, e as Romarias do Círio de Nazaré. Além disso, o grupo também participa de eventos culturais, como a Feira do Círio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e em diversas festividades paroquiais em Belém.

Comemoração

A comemoração dos 25 anos do ministério foi celebrada no dia 23 de agosto em uma noite de programação no teatro Margarida Schivasappa, em Belém. E, para Antônia, a experiência de evangelizar com música é uma troca constante entre os fiéis e o ministério. “Somos os que levam a palavra de Deus às pessoas, mas os primeiros a recebê-la somos nós. É gratificante evangelizar por meio do dom que Deus nos concedeu, e essa reciprocidade é muito importante para nós. Cada vez que participamos de um louvor, não apenas transmitimos a palavra de Deus, mas também a recebemos”, diz.

Simbolismo

Para os integrantes, a Catedral Metropolitana tem um significado especial, não apenas como a “casa” do Ministério, mas como símbolo de acolhida — por conta da origem do grupo musical. Na noite que antecede o Círio, o grupo musical também anima a vigília junto aos fiéis. “A catedral é nossa casa, onde fomos recebidos desde o início. Sempre vai ser a nossa mãe, ligada à acolhida do Círio e, por isso, mantemos essa ligação tão forte com o espaço”, diz Jurah.

“O ministério foi fundado para tocar a acolhida da Trasladação em frente à Catedral, que é um evento que faz parte da nossa agenda há muitos anos. Mas nós participamos também de missas dentro da Catedral, participamos de todas as procissões externas da Catedral, somos nós que geralmente fazemos. E nós cantamos em festividades; onde nos chamam, vamos. É um trabalho totalmente voluntário. Além disso, participamos da coroação de Nossa Senhora. Na época da Semana Santa, cantamos nas procissões. Em todos os eventos importantes da Catedral, estamos presentes”, acrescenta Antônia.