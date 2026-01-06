Capa Jornal Amazônia
Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro infectado (Foto: Ascom | Sespa)

A Prefeitura de Ananindeua interditou pontos de venda de açaí após suspeita de doença de Chagas. A interdição ocorreu na segunda-feira (5). Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), informa que tomou ciência do ocorrido. E que a equipe da Vigilância Sanitária esteve nos locais, onde realizou análises técnicas e segue acompanhando os casos, prestando total assistência.

A Sesau informa ainda que os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, como medida de proteção à saúde da população, até a conclusão das análises e procedimentos técnicos. A Vigilância Sanitária realiza vistorias periódicas em todos os pontos de comercialização de açaí no município, com o objetivo de garantir a qualidade dos produtos e a segurança da população. Mas a prefeitura não informou quantos pontos foram interditados e nem onde estão localizados. A Redação Integrada de O Liberal segue acompanhando o caso.

A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro infectado, que ao picar uma pessoa sadia deposita fezes contaminadas no ferimento, permitindo a entrada do parasito Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea (transmissão vetorial). A doença também pode ser transmitida por via oral, por meio de alimentos contaminados pelas fezes do Tripanosoma cruzy, devido à falta de controle de higiene e de cuidados no processamento, informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Na fase aguda, os principais sintomas são dor de cabeça, febre, cansaço, edema facial e nos membros inferiores, taquicardia, palpitação, dor no peito e falta de ar. Como os sintomas iniciais parecem com o de outras doenças, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para atendimento médico imediato, começando pelos exames. O diagnóstico precoce é fundamental, pois quanto mais demora o tratamento, mais danos o parasito Trypanosoma cruzi causa no organismo, principalmente no coração e sistema digestivo.

 

