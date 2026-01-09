Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Antes de subir ao palco dos Ensaios, com a primeira apresentação marcada para Belém neste sábado (10), Anitta já começou o seu Carnaval no Pinterest. A cantora lançou na plataforma uma pasta especial recheada de spoilers dos Ensaios da Anitta 2026, com prévias de looks, inspirações e pistas do que vem por aí na nova temporada de shows.

No espaço, os fãs encontram: imagens com prévias dos looks que Anitta preparou para os primeiros Ensaios e pistas visuais sobre o clima dos shows e possíveis convidados. Além disso, a pasta será atualizada com as fotos oficiais da artista dos Ensaios 2026.

Nas imagens dos looks é possível encontrar peças em verde, azul, vermelho e marro, tudo cheio de brilho e com muitos cristais. Um cajado com os todos os signos também está no spoiler. Tem ainda uma peça verde e preta com o símbolo de um dos signos.

A turnê desse ano tem o tema "Cosmos" que celebra a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

"Sempre trouxe muitas referências que pesquiso no Pinterest pro meu Carnaval. Quem nunca, né? Eu adoro organizar minhas inspirações por lá e agora os fãs podem acompanhar esse processo de perto! Todo mundo vai poder entrar nas minhas pastas, ver spoilers do que eu tô pensando para os shows, imagens dos ensaios anteriores... A dica que eu dou pra quem quer arrasar nos Ensaios comigo é usar o que vou deixando lá como ideia pra criar o próprio visual, heim?!", comenta Anitta