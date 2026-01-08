Ensaios da Anitta em Belém têm ingressos esgotados antes do show

Os ingressos para os Ensaios da Anitta em Belém estão oficialmente esgotados. A venda foi encerrada nesta quinta-feira (8), a poucos dias da abertura da temporada 2026 do projeto de pré-Carnaval, que acontece neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. Esta será a primeira vez que o evento passa pela Região Norte, o que ajudou a impulsionar a alta procura.

Com a data de Belém, os Ensaios da Anitta somam agora seis ingressos esgotados entre as 11 datas previstas no calendário da turnê. Para a edição de 2026, o projeto traz o tema “Cosmos”, com referências à astrologia e ao universo, tanto nos figurinos quanto na cenografia.

VEJA MAIS

Os ingressos para o evento estavam à venda a partir de R$ 110, além das taxas.

Além do show principal, o evento contará com participação de artistas locais. Os DJs paraenses Lesto e Gaab foram anunciados como responsáveis pelos sets de abertura e encerramento.