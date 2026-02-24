Capa Jornal Amazônia
Ator Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', morre aos 71 anos

Intérprete de Lewis em “A Vingança dos Nerds”, ele lutava contra transtorno bipolar há quase duas décadas, segundo a família

Hannah Franco
fonte

Morre Robert Carradine, ator de ‘Lizzie McGuire’, aos 71 anos. (Divulgação)

O ator Robert Carradine, conhecido por papéis em “A Vingança dos Nerds” e na série “Lizzie McGuire”, morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família ao site Deadline. Segundo o irmão do artista, Keith Carradine, ele enfrentava o transtorno bipolar há quase 20 anos e acabou “vencido” pela doença.

Em comunicado enviado ao veículo, os familiares lamentaram a morte e destacaram a trajetória pessoal do ator. “É com profunda tristeza que compartilhamos que nosso amado pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine, faleceu”, diz a nota.

No texto, a família também mencionou a luta do artista contra a doença mental. “Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor. Estamos desolados com a perda desta alma linda e queremos reconhecer a luta valente de Bobby em sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar. Esperamos que sua jornada possa servir de exemplo e encoraje o enfrentamento do estigma associado às doenças mentais”, acrescenta o comunicado.

Carreira

Nascido em 24 de março de 1954, Robert Carradine era filho do ator John Carradine e irmão dos atores David Carradine e Keith Carradine, além de Christopher Carradine, ex-vice-presidente da Walt Disney Imagineering. Ao Deadline, Keith afirmou que a família decidiu tornar pública a condição de saúde do irmão. “Queremos que as pessoas saibam disso, e não há vergonha nisso”, declarou.

Carradine estreou no cinema em 1972, no filme “Os Cowboys”, que teve John Wayne e Roscoe Lee Browne no elenco. Ao longo de décadas de carreira, transitou entre produções de grandes estúdios, cinema independente e televisão.

Ele ganhou projeção internacional ao interpretar Lewis Skolnick, líder de uma fraternidade de estudantes deslocados, na comédia “A Vingança dos Nerds”, lançada em 1984. O longa deu origem a continuações e consolidou o nome do ator em Hollywood.

Duas décadas depois, Robert Carradine conquistou um novo público ao viver Sam McGuire na série “Lizzie McGuire”, produção da Disney estrelada por Hilary Duff. A atriz prestou homenagem ao colega em uma publicação no Instagram.

“Esta dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo”, escreveu Duff na manhã de terça-feira.

Além dos títulos mais conhecidos, o ator também esteve em produções como “Amargo Regresso”, “Caminhos Perigosos”, “The Big Red One” e “The Long Riders”. Sua atuação em “A Vingança dos Nerds”, ao lado de Anthony Edwards, marcou um dos pontos altos de sua trajetória artística.

