Ator Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', morre aos 71 anos

O ator Robert Carradine, conhecido por papéis em “A Vingança dos Nerds” e na série “Lizzie McGuire”, morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família ao site Deadline. Segundo o irmão do artista, Keith Carradine, ele enfrentava o transtorno bipolar há quase 20 anos e acabou “vencido” pela doença.

Em comunicado enviado ao veículo, os familiares lamentaram a morte e destacaram a trajetória pessoal do ator. “É com profunda tristeza que compartilhamos que nosso amado pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine, faleceu”, diz a nota.

No texto, a família também mencionou a luta do artista contra a doença mental. “Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor. Estamos desolados com a perda desta alma linda e queremos reconhecer a luta valente de Bobby em sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar. Esperamos que sua jornada possa servir de exemplo e encoraje o enfrentamento do estigma associado às doenças mentais”, acrescenta o comunicado.

Carreira

Nascido em 24 de março de 1954, Robert Carradine era filho do ator John Carradine e irmão dos atores David Carradine e Keith Carradine, além de Christopher Carradine, ex-vice-presidente da Walt Disney Imagineering. Ao Deadline, Keith afirmou que a família decidiu tornar pública a condição de saúde do irmão. “Queremos que as pessoas saibam disso, e não há vergonha nisso”, declarou.

Carradine estreou no cinema em 1972, no filme “Os Cowboys”, que teve John Wayne e Roscoe Lee Browne no elenco. Ao longo de décadas de carreira, transitou entre produções de grandes estúdios, cinema independente e televisão.

Ele ganhou projeção internacional ao interpretar Lewis Skolnick, líder de uma fraternidade de estudantes deslocados, na comédia “A Vingança dos Nerds”, lançada em 1984. O longa deu origem a continuações e consolidou o nome do ator em Hollywood.

Duas décadas depois, Robert Carradine conquistou um novo público ao viver Sam McGuire na série “Lizzie McGuire”, produção da Disney estrelada por Hilary Duff. A atriz prestou homenagem ao colega em uma publicação no Instagram.

“Esta dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo”, escreveu Duff na manhã de terça-feira.

Além dos títulos mais conhecidos, o ator também esteve em produções como “Amargo Regresso”, “Caminhos Perigosos”, “The Big Red One” e “The Long Riders”. Sua atuação em “A Vingança dos Nerds”, ao lado de Anthony Edwards, marcou um dos pontos altos de sua trajetória artística.