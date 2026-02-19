Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rapper Lil Poppa morre aos 25 anos, diz TMZ

Cantor havia lançado o single ‘Out of Town Bae’ cinco dias antes da morte

Hannah Franco
fonte

Rapper Lil Poppa é encontrado morto aos 25 anos (Reprodução/YouTube)

O rapper norte-americano Lil Poppa morreu aos 25 anos nesta quarta-feira (18), segundo informações divulgadas pelo site TMZ. A causa da morte não foi revelada. 

Nascido como Janarious Mykel Wheeler, o artista era natural de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. De acordo com o Instituto Médico Legal da Flórida, ele foi declarado morto às 11h23 no horário local (13h23 no horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Ator de 'Pulp Fiction' morreu após atirar contra si acidentalmente, diz site
O laudo oficial classifica a morte como acidental

image Mãe de Oruam se pronuncia nas redes sociais após rapper se tornar foragido; veja
Márcia Nepomuceno relaciona a situação do rapper ao preconceito enfrentado por conta de sua origem familiar, já que Oruam é filho de Marcinho VP

Pouco antes da morte, o cantor havia lançado o single “Out of Town Bae”, divulgado na última semana. O músico também mantinha agenda de shows prevista para o próximo mês, com apresentações marcadas em Nova Orleans.

Lil Poppa ganhou destaque no cenário do rap norte-americano após assinar contrato com a Collective Music Group (CMG), gravadora comandada pelo rapper Yo Gotti.

Ao longo dos últimos anos, lançou músicas que conquistaram espaço entre os fãs do gênero, como “Love & War”, “Mind Over Matter” e “Happy Tears”. Ele também participou da faixa “Eternal Living”, em colaboração com Polo G.

Em agosto, o artista lançou o álbum “Almost Normal Again”, trabalho composto por 16 faixas. O projeto consolidou sua presença na cena musical e ampliou seu público.

Segundo o TMZ, menos de 24 horas antes de morrer, Lil Poppa havia publicado um vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, ele aparece dentro de um carro. O conteúdo permanecia disponível na plataforma, onde as publicações ficam visíveis por 24 horas.

Até o momento, familiares e representantes não divulgaram informações adicionais sobre as circunstâncias da morte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rapper lil poppa
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL 2026

Anitta confirma que está solteira, mas deixa portas abertas para ex: 'Vai que a gente conversa'

Cantora apresentou desfile neste sábado em circuito de megabloco no Centro do Rio de Janeiro

21.02.26 12h29

BBB 26

Resumo do BBB 26 deste sábado (21): Festa com Léo Santana, troca de farpas e Líder arrependido

A madrugada dentro da casa foi de articulações e emoções

21.02.26 9h00

sensibilidade

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

21.02.26 8h44

MESOPOTÂMICO

Após encerrar maratona de Carnaval em SP e RJ, Milton Cunha vem para o Camarote Miltons em Belém

O renomado comentarista da TV Globo desembarca na Aldeia Amazônica nos dias 27 e 28 de fevereiro para celebrar carnaval paraense com a presença das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026

21.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

sensibilidade

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

21.02.26 8h44

TRISTEZA

Quem era Bianca Dias, influenciadora que morreu aos 27 anos? Morte repercutiu no exterior

O jornal The Sun classifica o caso como 'tragédia da beleza'.

20.02.26 21h07

MESOPOTÂMICO

Após encerrar maratona de Carnaval em SP e RJ, Milton Cunha vem para o Camarote Miltons em Belém

O renomado comentarista da TV Globo desembarca na Aldeia Amazônica nos dias 27 e 28 de fevereiro para celebrar carnaval paraense com a presença das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026

21.02.26 8h00

BBB 26

Resumo do BBB 26 deste sábado (21): Festa com Léo Santana, troca de farpas e Líder arrependido

A madrugada dentro da casa foi de articulações e emoções

21.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda