Rapper Lil Poppa morre aos 25 anos, diz TMZ
Cantor havia lançado o single ‘Out of Town Bae’ cinco dias antes da morte
O rapper norte-americano Lil Poppa morreu aos 25 anos nesta quarta-feira (18), segundo informações divulgadas pelo site TMZ. A causa da morte não foi revelada.
Nascido como Janarious Mykel Wheeler, o artista era natural de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. De acordo com o Instituto Médico Legal da Flórida, ele foi declarado morto às 11h23 no horário local (13h23 no horário de Brasília).
VEJA MAIS
Pouco antes da morte, o cantor havia lançado o single “Out of Town Bae”, divulgado na última semana. O músico também mantinha agenda de shows prevista para o próximo mês, com apresentações marcadas em Nova Orleans.
Lil Poppa ganhou destaque no cenário do rap norte-americano após assinar contrato com a Collective Music Group (CMG), gravadora comandada pelo rapper Yo Gotti.
Ao longo dos últimos anos, lançou músicas que conquistaram espaço entre os fãs do gênero, como “Love & War”, “Mind Over Matter” e “Happy Tears”. Ele também participou da faixa “Eternal Living”, em colaboração com Polo G.
Em agosto, o artista lançou o álbum “Almost Normal Again”, trabalho composto por 16 faixas. O projeto consolidou sua presença na cena musical e ampliou seu público.
Segundo o TMZ, menos de 24 horas antes de morrer, Lil Poppa havia publicado um vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, ele aparece dentro de um carro. O conteúdo permanecia disponível na plataforma, onde as publicações ficam visíveis por 24 horas.
Até o momento, familiares e representantes não divulgaram informações adicionais sobre as circunstâncias da morte.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA