Mãe de Oruam se pronuncia nas redes sociais após rapper se tornar foragido; veja

Márcia Nepomuceno relaciona a situação do rapper ao preconceito enfrentado por conta de sua origem familiar, já que Oruam é filho de Marcinho VP

Gabrielle Borges
fonte

Márcia Nepomuceno relaciona a situação do rapper ao preconceito (Reprodução/Redes Sociais)

A mãe do rapper Oruam, Márcia Nepomuceno, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (06/02) para se manifestar após o filho ser declarado foragido da Justiça. Em sua publicação, ela afirmou que Oruam não está bem e enfrenta "dores profundas" que, segundo ela, muitas pessoas preferem ignorar.

No longo desabafo, Márcia Nepomuceno relaciona a situação do rapper ao preconceito enfrentado por conta de sua origem familiar, já que Oruam é filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho. “Antes de enxergarem o rapaz maravilhoso que você é, fazem questão de enxergar o seu pai”, afirmou.

“Se eu pudesse gritar para o mundo, diria que há tempos você não está bem. Só você sabe das dores que sente, das marcas, das feridas, da rejeição, da ausência e do preconceito… tudo isso é visível, mas muitos escolhem não ver”, completou a mãe do artista.

Márcia Nepomuceno comentou ainda sobre o uso da tornozeleira eletrônica pelo filho, ressaltando que os problemas enfrentados por Oruam vão além das medidas judiciais.

Ela também criticou a forma como a lei é aplicada: “Eu não vou contra a lei. Ela existe e precisa ser cumprida, sim. Mas também sabemos que ela não é aplicada com o mesmo rigor para todos”, escreveu a mãe do rapper em sua publicação nas redes sociais.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

