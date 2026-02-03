Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

STJ revoga habeas corpus e decreta prisão do rapper Oruam; saiba mais

Com a decisão, a prisão preventiva do artista foi restabelecida após a constatação de descumprimentos repetidos

Gabrielle Borges
fonte

Rapper teve falhas de monitoramento da tornozeleira eletrônica (Reprodução/ Redes sociais)

O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou nesta segunda-feira (2) o habeas corpus que mantinha em liberdade o cantor de funk e trap Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam. A decisão foi oficialmente comunicada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 

Com a decisão, a prisão preventiva do artista foi restabelecida após a constatação de descumprimentos repetidos das medidas cautelares determinadas pela Justiça, em especial falhas no uso da tornozeleira eletrônica.

VEJA MAIS

image Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam
A imagem foi divulgada nas redes sociais


image Oruam critica ação policial no Rio: 'Minha alma sangra quando a favela chora'
O rapper, filho de Marcinho VP, publicou mensagem lamentando as mortes durante a megaoperação


image Rapper Oruam deixa prisão no Rio de Janeiro e é carregado por multidão


 

Falhas no monitoramento eletrônico foi uma das causas principais

O cantor Oruam havia conseguido responder ao processo em liberdade, mas relatórios de fiscalização indicaram 28 interrupções de sinal da tornozeleira eletrônica em apenas 43 dias.

Segundo os autos, os episódios de descarregamento da bateria ocorreram principalmente à noite e nos finais de semana, prejudicando a fiscalização do recolhimento domiciliar.

A defesa do artista afirmou que as falhas foram resultado de problemas técnicos e lapsos no carregamento do dispositivo, sem qualquer intenção de descumprir as medidas cautelares ou fugir da Justiça.

Relembre o caso

O processo criminal envolvendo o cantor Oruam começou a partir de ocorrências registradas em 22 de julho de 2025, no bairro do Joá, no Rio de Janeiro.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Oruam e outros envolvidos teriam cometido duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais civis durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

De acordo com relatos oficiais, os policiais foram atingidos por pedras arremessadas do andar superior da residência do artista. Além disso, o tribunal de origem apontou que o cantor teria usado suas redes sociais para desafiar as autoridades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

rapper oruam é detido pela polícia no rio de janeiro

Oruam

oruam preso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

BBB26

BBB 26: Edilson Capetinha cogita desistir do reality após desabafo com aliados

03.02.26 8h34

CULTURA

Pará se despede de Heliana Barriga, escritora que ensinou gerações amazônicas a gostar de ler a vida

Aos 75 anos de idade, a autora sofreu uma parada cardíaca nessa segunda (2); velório transcorre no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém

03.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda