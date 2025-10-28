Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Oruam critica ação policial no Rio: 'Minha alma sangra quando a favela chora'

O rapper, filho de Marcinho VP, publicou mensagem lamentando as mortes durante a megaoperação

O Liberal
fonte

Oruam usa Stories, do Instagram, para se manifestar sobre conflito entre polícia e CV no Rio de Janeiro (Reprodução/ Redes sociais)

O MC Oruam, que é filho de Marcinho VP, apontado como um dos maiores líderes do Comando Vermelho (CV), preso desde 1996, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para comentar sobre a operação policial realizada no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 64 mortos, entre eles quatro policiais, e 81 presos. A ação, que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes nos complexos do Alemão e da Penha, é considerada uma das mais letais da capital fluminense.

VEJA MAIS

image Oruam é solto da prisão no Rio de Janeiro e usa máscara do Homem-Aranha
Decisão do STJ substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares; rapper agora vai responder ao processo em liberdade

image STJ concede liminar e revoga prisão preventiva do rapper Oruam
Cantor foi preso após confronto com a polícia no Rio; ele é acusado de sete crimes

image Veja o que se sabe até agora sobre conflito entre polícia e CV no Rio de Janeiro
Megaoperação Contenção é deflagrada nesta terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha

 Em publicação nas redes, o artista fez uma reflexão sobre as consequências das operações nas comunidades. “Minha alma sangra quando a favela chora porque a favela também tem família, se tirar o fuzil da mão existe o ser humano”, escreveu o artista.

image Publicação de Oruam nas redes sociais nesta terça-feira (28/10) (Reprodução/ Instagram)

image Saiba quem são os policiais mortos na megaoperação contra o CV no Rio
Comissário e agentes do Bope estão entre os quatro mortos durante confronto no Alemão e Penha

image Megaoperação oferece R$ 100 mil por chefe do Comando Vermelho; veja quem é
Valor é o maior já pago pelo Disque Denúncia e busca informações sobre Edgar Alves Andrade, apontado como líder do tráfico no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro

image VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro
A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

De acordo com informações das autoridades, a operação tinha como alvo integrantes do Comando Vermelho e resultou em intensos confrontos, com uso de barricadas, drones e explosivos por parte dos criminosos.

Prisão 

Oruam ficou preso preventivamente entre julho e setembro deste ano, após se tornar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz. O artista foi liberado em setembro e recebeu apoio de fãs e amigos em sua saída.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MC Oruam

cultura

celebridades

operação no rio de janeiro
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

papais

Nasce bebê de Chris Evans e Alba Baptista

O bebê é uma menina e se chama Alma Grace Baptista Evans

28.10.25 15h28

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda