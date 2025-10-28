Oruam critica ação policial no Rio: 'Minha alma sangra quando a favela chora'

O MC Oruam, que é filho de Marcinho VP, apontado como um dos maiores líderes do Comando Vermelho (CV), preso desde 1996, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para comentar sobre a operação policial realizada no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 64 mortos, entre eles quatro policiais, e 81 presos. A ação, que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes nos complexos do Alemão e da Penha, é considerada uma das mais letais da capital fluminense.

Em publicação nas redes, o artista fez uma reflexão sobre as consequências das operações nas comunidades. “Minha alma sangra quando a favela chora porque a favela também tem família, se tirar o fuzil da mão existe o ser humano”, escreveu o artista.

Publicação de Oruam nas redes sociais nesta terça-feira (28/10) (Reprodução/ Instagram)

De acordo com informações das autoridades, a operação tinha como alvo integrantes do Comando Vermelho e resultou em intensos confrontos, com uso de barricadas, drones e explosivos por parte dos criminosos.

Prisão

Oruam ficou preso preventivamente entre julho e setembro deste ano, após se tornar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz. O artista foi liberado em setembro e recebeu apoio de fãs e amigos em sua saída.