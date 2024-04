Almir Sater fala sobre carreira artística e próximos passos de Rachid em ‘Renascer’

O violeiro, cantor, compositor, ator e instrumentista brasileiro, Almir Sater encara o desafio de dar vida a Rachid, na novela das 9, da TV Globo, “Renascer”. Para assumir esse papel, o artista mudou de visual e foi morar no Rio de Janeiro, longe de Maracaju, Mato Grosso do Sul, onde fica a sua fazenda.

Mesmo prometendo que ficaria longe das novelas após o remake de “Pantanal”, Almir Sater aceitou mais uma vez o convite do autor Bruno Luperi, para essa nova versão reescrita a partir da obra original do seu avô Benedito Ruy Barbosa.

“Eu lembro da primeira versão, quando as minhas primas de Campo Grande (MS), a colônia árabe muito grande, lembro que o Rachid fazia muito sucesso com os árabes. A gente brincava de ficar imitando-o, o Luis Carlos Arutin (que interpretou Rachid na primeira versão) era um craque, fez um trabalho maravilhoso. Quando surgiu essa história de ‘Renascer’ novamente, a gente estava gravando ‘Pantanal’, brinquei e imitei um pouquinho para o Bruno, ele: ‘Quer brincar?’. Eu: ‘vamos embora’. Depois de seis meses ele me ligou e me falou que eu estava escalado”, disse Almir.

A entrevista ocorreu dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, durante uma pausa nas gravações de “Renascer”. Na ocasião, o Grupo Liberal foi convidado da Rede Globo para conhecer de perto as dependências da novela. Almir Sater estava caracterizado de Rachid durante o bate papo.

Na primeira fase de “Renascer”, Rachid foi interpretado pelo filho de Almir, o Gabriel Sater.

“Esse é um trabalho diferente de tudo que eu já fiz, meu universo sempre foi aquele rural, viola, chapéu e botina. Até o Marquinho Palmeiras (que interpreta o José Inocêncio) falou: ‘Está brincando de ator?’. Para mim foi um elogio! É bom brincar de ator, fugir um pouco do óbvio e se entregar para o personagem e viver sem vaidade. O Bruno disse para eu esquecer a vaidade e brincar.

Ao interpretar Rachid, Gabriel Sater fez uma participação no primeiro capítulo da novela, quando salvou a vida de José Inocêncio (Humberto Carrão). Na ocasião, ele costurou o corpo do protagonista após sofrer um ataque. Mas Almir garante, que não ocorreu uma troca com o filho sobre o Rachid, que as interpretações foram individuais e aproveitou para elogiar o rapaz. Almir garante ainda, que o filho tem gostado da atuação: “Mal conversamos. O Gabriel é muito centrado nas coisas que ele acredita”.

A segunda versão de ‘Pantanal’ foi gravada na fazenda de Almir Sater. As terras foram comparadas após 10 anos primeira versão da trama. O artista passou a trabalhar e juntar dinheiro, para adquirir conversar a proprietária a vender as terras. Nas gravações, que ocorreram em 2022, muito da coisa do local foi preservada, mesmo após 30 anos. Inclusive, o ator participou das duas versões.

“Toda novela quando acaba, eu falo que é a última... eu já estou na sexta. Na primeira eu já falei: ‘chega desse negócio’, porque você ganha patrão, horário, cobrança! É muita coisa. Mas também ganha as coisas boas que vem junto. Isso ajudou muito também o meu trabalho de músico, a novela quando faz sucesso no Brasil, um país continental, você consegue atingir os lugares mais humildes, que jamais a música te levaria. Então, essa junção da música e do ator, um ajuda o outro, e a minha carreira de músico deslanchou muito por conta da minha trajetória como ator”, avalia Almir.

O ator também falou sobre a saudade que sente das suas terras: “É muito diferente gravar no Rio de Janeiro é difícil, ficar longe de casa, à disposição dos outros, coisa que eu nunca fiquei. Isso me incomoda muito. É difícil”.

Na primeira versão de ‘Pantanal’, Almir interpretou Trindade e na segunda, Eugênio.

Os dois últimos trabalhos do ator foram com Marcos Palmeiras, para quem Almir é puro elogios. Inclusive, na primeira versão de “Pantanal”, ele estreou como ator: “A primeira novela que eu fiz, encontrei o Marquinho Palmeiras e o nosso ‘santo bateu’ de cara, nós gostamos das mesmas coisas. E ele é um ator generoso, eu vejo as minhas cenas com ele e percebo que a gente cresce, eu cresço na cena. As pessoas dizem que eu estou trabalhando de igual para igual com o Palmeiras, o Matheus Nachtergaele (que interpretou o Norberto), e isso para mim é um grande elogio”.

“É muito prazeroso, o Matheus é um ator rápido, ele tem uma veia na comédia. Quando eu cheguei ainda perguntei para o diretor se íamos colocar meio pé na comédia, ele disse que seriam os dois pés. Então, estou muito bem acompanhado. Com o Matheus é só você riscar que ele já explode”, acrescento.

Agora, Rachid se prepara para viver mais um romance em “Renascer”. Assim como na primeira versão, ele se envolve com a dona Patroa, interpretada por Camila Morgado. O casal irá embora junto do vilarejo para fora do país.

Rachid contará que se casou com Marianinha, a irmã de Maria Santa (Duda Santos), mas o viúvo, engatará um romance com dona Patroa. “A Camila fez um personagem em Pantanal com o meu filho, a gente até brinca: pegou o filho e agora vai pegar o pai. Nós ficamos muito tempo na outra novela junto, e isso nos aproxima muito. A Camila é uma atriz maravilhosa”.