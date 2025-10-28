Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Veja o que se sabe até agora sobre conflito entre polícia e CV no Rio de Janeiro

Megaoperação Contenção é deflagrada nesta terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha

Hannah Franco
fonte

Megaoperação no Rio de Janeiro: mortes, prisões e os detalhes da ação contra o Comando Vermelho (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Uma megaoperação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV) deixou pelo menos 64 mortos, entre eles quatro policiais, e resultou na prisão de 81 suspeitos. A operação, deflagrada nesta terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada a mais letal da história do estado. Veja o que se sabe até agora sobre o conflito entre polícia e CV.

Batizada de Operação Contenção, a ofensiva mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e teve como objetivo cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra líderes do Comando Vermelho, facção que atua em pelo menos 26 comunidades da capital fluminense.

VEJA MAIS

image Tráfico fecha vias e causa caos no Rio após megaoperação com mais de 60 mortos; saiba quais
Retaliação do Comando Vermelho afeta transporte, interdita vias e deixa moradores em alerta em várias zonas da capital

image Megaoperação oferece R$ 100 mil por chefe do Comando Vermelho; veja quem é
Valor é o maior já pago pelo Disque Denúncia e busca informações sobre Edgar Alves Andrade, apontado como líder do tráfico no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro

Entre os detidos estão Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado como um dos chefes locais do CV, e Nicolas Fernandes Soares, acusado de operar financeiramente para Edgar Alves Andrade, o Doca ou Urso, uma das principais lideranças da organização.

Como foi a operação

Durante a ação, traficantes reagiram com intenso tiroteio, montaram barricadas em chamas e lançaram bombas por drones, dificultando a entrada dos policiais. A operação também levou à suspensão de aulas em 48 escolas e de atendimentos em cinco unidades de saúde, afetando milhares de moradores.

Além das mortes de policiais, 60 suspeitos foram mortos em confrontos. Três civis ficaram feridos por balas perdidas: um homem em situação de rua, uma mulher em uma academia e um homem em um ferro-velho. Todos foram socorridos.

A megaoperação é considerada a mais letal do estado, superando a ação no Jacarezinho em 2021, que deixou 28 mortos.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o Complexo da Penha se tornou ponto estratégico para o tráfico de drogas e armas, por sua proximidade com vias expressas que ligam a zona norte à zona oeste. A operação busca enfraquecer o comando do Comando Vermelho e capturar líderes da facção. O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 100 mil pela captura de Doca, apontado como chefe do CV.

Imagens da megaoperação

Quem são os policiais mortos

Os quatro policiais mortos na operação foram:

  • Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita), conhecido como Máskara;
  • Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, lotado na 39ª DP (Pavuna);
  • Cleiton Serafim Gonçalves, 40 anos, do Batalhão de Operações Especiais (Bope);
  • Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, também do Bope.

Outros seis agentes ficaram feridos, incluindo um delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que passou por cirurgia e segue em estado grave.

Governo estadual e federal trocam acusações

O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que a operação foi uma demonstração de força contra o crime organizado e criticou o governo federal por não enviar apoio. Segundo ele, foram solicitados blindados das Forças Armadas, que foram negados.

O Ministério da Justiça rebateu, afirmando que mantém a Força Nacional no estado desde outubro de 2023 e que atende aos pedidos de renovação do governo do Rio.

Uma reunião foi realizada no Palácio do Planalto no fim da tarde desta terça-feira para tratar da megaoperação, com a participação de ministros e representantes da segurança pública.

Impacto na cidade

O confronto gerou caos no Rio, com interrupções no transporte público, fechamento de escolas e unidades de saúde e orientação da prefeitura para que a população evitasse deslocamentos. Moradores relatam cenas de medo, prédios atingidos por balas e barricadas em chamas.

A cidade entrou em Estágio 2 às 13h48 devido à escalada da violência e ao impacto nas principais regiões da capital. Ao todo, 71 ônibus foram tomados por criminosos e 204 linhas foram impactadas, segundo a Rio Ônibus.

As principais áreas em alerta são:

  • Entornos dos complexos do Alemão, Penha e Chapadão
  • São Francisco Xavier, Méier e Vila Isabel (Zona Norte)
  • Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara (Zona Oeste)

As orientações do COR-Rio para a população são:

  • Evite circular nas regiões afetadas
  • Permaneça em local seguro
  • Acompanhe as atualizações em canais oficiais e na imprensa
  • Use o aplicativo COR.Rio (disponível para Android e iOS)
  • Em caso de emergência, ligue 190 (PM) ou 193 (Bombeiros)

Balanço da operação

A megaoperação deixou um saldo de 60 suspeitos mortos em confronto com as forças de segurança. Entre eles, dois eram da Bahia e outro do Espírito Santo.

Além das vítimas entre os criminosos, dois policiais civis e dois policiais militares morreram durante a ação. Três civis inocentes também foram feridos: um homem em situação de rua atingido nas costas por uma bala perdida e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas; uma mulher que estava em uma academia e já recebeu alta; e um homem atingido em um ferro-velho.

No total, 81 pessoas foram presas, e a polícia apreendeu 75 fuzis, 2 pistolas e 9 motocicletas, reforçando o impacto da operação sobre o Comando Vermelho.

Paraenses investigados na operação

Ao todo, 32 paraenses são investigados na megaoperação “Contenção”, deflagrada nesta terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), os suspeitos estariam envolvidos como lideranças de uma facção criminosa originária do estado, atuando à distância para comandar crimes no Pará.

Em nota, a PCPA informou que colaborou com a Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio da troca de informações, destacando que os investigados são apontados por tráfico de drogas, organização criminosa, homicídios e roubos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

megaoperação contenção

comando vermelho

rio de janeiro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

OPERAÇÂO CONTENÇÃO

VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

28.10.25 18h25

Direitos aprovados

Câmara aprova urgência da Licença Menstrual remunerada e outras 7 leis para mulheres; veja

Entenda o que muda na CLT com a aprovação da urgência do PL 1249/22 que garante repouso por sintomas graves

28.10.25 9h14

Chorou no velório

Bebê declarado morto acorda no velório e morre um dia depois na UTI; entenda o caso

Recém-nascido, que foi retirado do próprio caixão após ser dado como morto, faleceu na maternidade

27.10.25 14h10

BRASIL

Onça-parda aparece em bairro residencial e deixa família presa em casa

O quarteirão inteiro precisou ser isolado para garantir a segurança de moradores e do animal, que foi visto pela população nessa segunda-feira (27). O caso é registrado em Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, em Minas Gerais

28.10.25 8h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda