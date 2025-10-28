Tráfico fecha vias e causa caos no Rio após megaoperação com mais de 60 mortos; saiba quais

Criminosos ligados ao Comando Vermelho fecharam diversas vias do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), em retaliação à megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha. A cidade entrou em Estágio 2 às 13h48 devido à escalada da violência e ao impacto nas principais regiões da capital.

A ação do tráfico provocou interdições com ônibus, caminhões e veículos queimados em ruas e avenidas estratégicas da cidade. Ao todo, 71 ônibus foram tomados por criminosos e 204 linhas foram impactadas, segundo a Rio Ônibus.

Quais vias do Rio foram interditadas nesta terça-feira (28)

As interdições ocorreram em várias regiões da cidade, com barricadas feitas com ônibus e veículos incendiados:

Avenida Brasil

Linha Amarela (altura do pedágio e disparos na direção da via)

Linha Vermelha (sentido Baixada, altura da Pavuna)

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá

Centro (Rua do Riachuelo)

Rua Dias da Cruz, no Méier

Rio Comprido, Tijuca, Vila Isabel, Engenho Novo, Cascadura

Engenho da Rainha, Freguesia (Jacarepaguá), Taquara

Cidade de Deus, Anchieta, Guadalupe (frente ao Shopping Guadalupe)

Chapadão, Complexo do Alemão, Complexo da Penha

BR-101, em São Gonçalo

Na Tijuca, houve relatos de tiros nos morros do Turano e do Salgueiro, além de barricadas incendiadas na rua Barão de Itapagipe.

Transporte público afetado no Rio

Segundo a Mobi-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão, foram impactados. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, motoristas precisaram trafegar na contramão para evitar barricadas.

O número de linhas de ônibus afetadas ultrapassou 100, segundo o sistema municipal.

Estágio 2 e recomendações de segurança

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) colocou a cidade em Estágio 2, o segundo nível em uma escala de cinco, o que indica risco moderado de eventos que afetam a rotina urbana. As principais áreas em alerta são:

Entornos dos complexos do Alemão, Penha e Chapadão

São Francisco Xavier, Méier e Vila Isabel (Zona Norte)

Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara (Zona Oeste)

As orientações do COR-Rio para a população são:

Evite circular nas regiões afetadas

Permaneça em local seguro

Acompanhe as atualizações em canais oficiais e na imprensa

Use o aplicativo COR.Rio (disponível para Android e iOS)

(disponível para Android e iOS) Em caso de emergência, ligue 190 (PM) ou 193 (Bombeiros)

Entenda a retaliação após megaoperação policial

A megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que motivou os ataques do tráfico, foi realizada com o apoio de 2.500 agentes e resultou em mais de 60 mortes, incluindo dois policiais. Pelo menos 80 suspeitos foram presos.

Criminosos lançaram bombas com drones pela manhã e fugiram em fila indiana, em uma cena semelhante à ocupação do Alemão em 2010. Diante da gravidade, a Polícia Militar suspendeu o expediente administrativo e mobilizou todo o efetivo nas ruas.