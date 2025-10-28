Capa Jornal Amazônia
Tráfico fecha vias e causa caos no Rio após megaoperação com mais de 60 mortos; saiba quais

Retaliação do Comando Vermelho afeta transporte, interdita vias e deixa moradores em alerta em várias zonas da capital

O Liberal

Criminosos ligados ao Comando Vermelho fecharam diversas vias do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), em retaliação à megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha. A cidade entrou em Estágio 2 às 13h48 devido à escalada da violência e ao impacto nas principais regiões da capital.

A ação do tráfico provocou interdições com ônibus, caminhões e veículos queimados em ruas e avenidas estratégicas da cidade. Ao todo, 71 ônibus foram tomados por criminosos e 204 linhas foram impactadas, segundo a Rio Ônibus.

Quais vias do Rio foram interditadas nesta terça-feira (28)

As interdições ocorreram em várias regiões da cidade, com barricadas feitas com ônibus e veículos incendiados:

  • Avenida Brasil
  • Linha Amarela (altura do pedágio e disparos na direção da via)
  • Linha Vermelha (sentido Baixada, altura da Pavuna)
  • Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá
  • Centro (Rua do Riachuelo)
  • Rua Dias da Cruz, no Méier
  • Rio Comprido, Tijuca, Vila Isabel, Engenho Novo, Cascadura
  • Engenho da Rainha, Freguesia (Jacarepaguá), Taquara
  • Cidade de Deus, Anchieta, Guadalupe (frente ao Shopping Guadalupe)
  • Chapadão, Complexo do Alemão, Complexo da Penha
  • BR-101, em São Gonçalo

Na Tijuca, houve relatos de tiros nos morros do Turano e do Salgueiro, além de barricadas incendiadas na rua Barão de Itapagipe.

Transporte público afetado no Rio

Segundo a Mobi-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão, foram impactados. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, motoristas precisaram trafegar na contramão para evitar barricadas.

O número de linhas de ônibus afetadas ultrapassou 100, segundo o sistema municipal.

Estágio 2 e recomendações de segurança

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) colocou a cidade em Estágio 2, o segundo nível em uma escala de cinco, o que indica risco moderado de eventos que afetam a rotina urbana. As principais áreas em alerta são:

  • Entornos dos complexos do Alemão, Penha e Chapadão
  • São Francisco Xavier, Méier e Vila Isabel (Zona Norte)
  • Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara (Zona Oeste)

As orientações do COR-Rio para a população são:

  • Evite circular nas regiões afetadas
  • Permaneça em local seguro
  • Acompanhe as atualizações em canais oficiais e na imprensa
  • Use o aplicativo COR.Rio (disponível para Android e iOS)
  • Em caso de emergência, ligue 190 (PM) ou 193 (Bombeiros)

Entenda a retaliação após megaoperação policial

A megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que motivou os ataques do tráfico, foi realizada com o apoio de 2.500 agentes e resultou em mais de 60 mortes, incluindo dois policiais. Pelo menos 80 suspeitos foram presos.

Criminosos lançaram bombas com drones pela manhã e fugiram em fila indiana, em uma cena semelhante à ocupação do Alemão em 2010. Diante da gravidade, a Polícia Militar suspendeu o expediente administrativo e mobilizou todo o efetivo nas ruas.

