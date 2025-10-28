Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

Victoria Rodrigues
fonte

Até o momento, foram registradas 64 mortes durante a Operação "Contenção. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra o momento em que traficantes do Comando Vermelho (CV) e outras pessoas fogem durante um tiroteio pela mata da Vila Cruzeiro, que fica localizada na zona norte do Rio de Janeiro. A troca de tiros na região é resultado da Operação Contenção, realizada nesta terça-feira (28) pelas forças de segurança do próprio estado.

Nas imagens, é possível observar diversas pessoas se esquivando de balas, fugindo a pé e outras de moto em um momento que estava ocorrendo uma intensa troca de tiros e enquanto barricadas em chamas estavam sendo erguidas em alguns acessos às comunidades. Ao longo da ação, os moradores dos arredores relataram momentos de pânico e dificuldades para circular pelas ruas da cidade.

Operação Contenção

A megaoperação denominada de “Contenção” contra integrantes do Comando Vermelho está sendo realizada nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento, já foram constatadas 64 mortes entre policiais e criminosos envolvidos na ação, o que se configura mais do que o dobro da segunda ação contra o CV registrada em 2021, no Jacarezinho.

De acordo com dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF), a ação já é considerada a operação mais letal da história do estado. No total, cerca de 2,5 mil policiais civis e militares participaram da ofensiva e 48 escolas tiveram suas atividades modificadas no Rio de Janeiro.

Confira o efeito das operações contra o CV no Rio de Janeiro:

  • Complexos do Alemão e Penha: 64 morto (2025)
  • Penha: 23 mortos (2022)
  • Complexo do Alemão: 17 mortos (2022)
  • Jacarezinho: 28 mortos (2021)
  • Complexo do Alemão: 19 mortos (2007) 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Palavras-chave

operação contenção

tiroteio

comando vermelho

fuga

mata

rio de janeiro
Brasil
