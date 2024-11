VÍDEO: Mãe grava o filho brincando e flagra marido caindo da cama

Uma mãe que tentava registrar um momento simples do filho brincando acabou capturando uma cena inusitada que rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto o pequeno ignorava os brinquedos e se entretinha com o controle remoto, o vídeo revelou, ao fundo, o marido caindo da cama durante o sono.

No registro, o homem aparece visivelmente confuso após a queda e, ainda atordoado, questiona: "Cê tá rindo?". O momento inesperado arrancou gargalhadas de quem assistia e transformou o vídeo em uma sensação online. A espontaneidade do ocorrido fez com que o conteúdo ganhasse inúmeras reações e compartilhamentos.

Um dos comentários mais populares na publicação reflete o tom da repercussão: "Ele perguntando 'cê tá rindo?' enquanto o Brasil inteiro já estava rindo junto." A cena, marcada por sua naturalidade, tornou-se mais um exemplo de como situações do cotidiano podem conquistar milhões de pessoas e espalhar leveza nas redes sociais.