VÍDEO: Filhos dormem na escada para passar mais tempo com a mãe, que trabalha na escala 6x1

Uma mãe se surpreendeu ao encontrar seus filhos dormindo na escada da casa ao lado do cachorro da família, junto de comidas, além de água e ração para o pet. Ela então registrou o momento em um vídeo e o publicou nas redes sociais. Na publicação, a mulher explicou que trabalha na escala 6x1 e, no dia anterior, havia chegado em casa muito cansada da jornada e foi direto dormir. Quando acordou de manhã, se deparou com a cena.

Confira o vídeo:

Mais tarde, a mulher foi perguntar para as crianças sobre o motivo de eles terem dormido ali. O filho mais velho, então, contou que a ideia era acordar quando a mãe saísse para trabalhar, para que eles pudessem passar algum tempo com ela e emocionou a mulher.

O flagra viralizou e comoveu milhares de internautas na internet, que deixaram seus comentários no vídeo. "Que fofo", disse um. "Adoro que eles pegaram comida pra eles e pro doguinho também, meu Deus, que coisinha mais linda", comentou outro. “Eu achei uma cena tão significativa. Pensaram até no lanchinho do cachorro 🥺”, disse uma terceira.

VEJA MAIS:



Além da onda de fofura, o vídeo também gerou mais apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6x1, que consiste em 6 dias de trabalho e 1 de descanso e vem sendo muito debatida no último mês, reforçando a importância de flexibilizar jornadas que impactam o convívio familiar.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)